Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε τράπεζες και ΔΕΚΟ, ενός 47χρονου υπερχρεωμένου καταναλωτή με αναπηρία, του οποίου το εισόδημα από μισθωτή εργασία δεν ξεπερνά τα 400 ευρώ μηνιαίως, οδήγησαν στην διακοπή παροχής ρεύματος και νερού.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, κλήθηκε να διαχειριστεί το στεγαστικό δάνειο του 47χρονου, ύψους 47.132 ευρώ, για το οποίο πέτυχε διαγραφή ποσοστού 64,36%, δηλαδή 30.332 ευρώ. Τ

Το υπόλοιπο ποσό ρυθμίστηκε σε 60 μηνιαίες δόσεις.

H ΕΕΚΕ σημειώνει στην ανακοίνωσή της ότι «είναι αβέβαιο το μέλλον των ατόμων με αναπηρία εξαιτίας της μη δυνατότητας εύρεσης εργασίας, του χαμηλού εισοδήματος και της ακρίβειας» ενώ υπενθυμίζει ότι παρέχει στους καταναλωτές, από το 2010, υποστήριξη και συμβουλευτική για την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

