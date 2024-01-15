Εορτολόγιο: Τι γιορτή είναι σήμερα

Σήμερα, Δευτέρα 15 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2024 τιμάται η μνήμη των Μαρτύρων Ελένης Ελπιδίου Δάνακτος και Πανσοφίου, Οσίων Παύλου του Θηβαίου και Ιωάννου του "Καλυβίτου".

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.

Πηγή: skai.gr

