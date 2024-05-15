Τέλος σε μία μεγάλη καριέρα έδωσε ο Κώστας Γιαννούλης, αφού το παιχνίδι του ΟΦΗ με τον Παναιτωλικό(11/5) ήταν το τελευταίο της 19χρονης επαγγελματικής πορείας του. Ο 36χρονος άσσος πόσταρε σήμερα(15/5) μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να μοιραστεί τις πρώτες του σκέψεις αλλά και να ευχαριστήσει ανθρώπους που συνεργάστηκε.



Ο έμπειρος αμυντικός αγωνίστηκε κατά σειρά σε Πάφο, Πιερικό, Ολυμπιακό, Ηρακλή, Αστέρα Τρίπολης, Ατρόμητο και ΟΦΗ, μετρώντας συνολικά 393 παιχνίδια, με 3 γκολ και 16 ασίστ, αγωνιζόμενος κυρίως ως αριστερός οπισθοφύλακας και κεντρικός αμυντικός.



Το μήνυμα του Γιαννούλη:



«Η σκέψη υπήρχε μήνες στο μυαλό μου και το τελευταίο διάστημα είχε πλέον γίνει οριστική μέσα μου.

Δεν φανταζόμουν ποτέ όμως πόσο δύσκολο είναι να πεις το αντίο. Πόσο δύσκολο είναι να βάλεις τίτλους τέλους, ουσιαστικά, σε μια ολόκληρη ζωή.



Σε τόσες αναμνήσεις.



Στα όνειρα που έγιναν πραγματικότητα. Από το ποδόσφαιρο αποχωρώ γεμάτος.



Κέρδισα σεβασμό, εκτίμηση, φίλους. Δοκίμασα τον εαυτό μου. Χάρηκα, έκλαψα, λυπήθηκα, απογοητεύτηκα.



Το πιο σημαντικό είναι πως ο μικρός Κώστας μεγάλωσε και χάρη στο ποδόσφαιρο έγινε καλύτερος άνθρωπος. Έγινα πατέρας και είχα τη χαρά τα παιδιά μου να με δουν να αγωνίζομαι.



Η ποδοσφαιρική διαδρομή μου είχε διαφόρους σταθμούς που ο καθένας τους μου δίδαξε πράγματα. Κάθε ομάδα, κάθε πόλη που έζησαν για μένα έγιναν το «σπίτι» μου.



Δέθηκα και πάλεψα για την καθεμία από αυτές. Με τις καλές και τις κακές στιγμές μου προσπάθησα να είμαι δίκαιος, έντιμος και μαχητής, αξίες που απέκτησα από την οικογένειά μου.



Δεν ξέρω πως θα είναι η ζωή μετά το ποδόσφαιρο, αυτό που γνωρίζω όμως είναι πως το ποδόσφαιρο για μένα θα είναι μαζί με την οικογένειά μου το μεγαλύτερο δώρο που μου πρόσφερε η ζωή και θα είμαι ευγνώμων γι’ αυτό αιώνια!

ΥΓ: Στα 19 χρόνια της επαγγελματικής μου καριέρας υπήρξαν άνθρωποι που σημάδεψαν την πορεία μου. Τους οφείλω ένα ευχαριστώ για μία υπόκλιση για όσα μου χάρισαν.



Το ίδιο και σε όλους όσους συνεργάστηκα από προπονητές, συμπαίκτες, ιατρούς, σταφ και αντιπάλους. Εκτός από ευχαριστώ, οφείλω και μία συγγνώμη σε όσους μπορεί να στεναχώρησα.



Με εκτίμηση

Κώστας Γιαννούλης».

