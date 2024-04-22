Όπου οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές, απόψε στον νυχτερινό ουρανό θα μπορέσουμε να θαυμάσουμε την πρώτη βροχή από τα πεφταστέρια της Ανοιξης, τις Λυρίδες.

Οι Λυρίδες είναι μια βροχή διαττόντων (μετεώρων) που διαρκεί από τις 16 Απριλίου έως τις 26 Απριλίου κάθε χρόνο και κορύφωση τους παρατηρείται συνήθως γύρω στις 22 Απριλίου κάθε χρόνο.

Το ακτινοβόλο σημείο τους βρίσκεται στον αστερισμό Λύρα, κοντά στον φωτεινότερο αστέρα αυτού του αστερισμού, τον α Λύρας (κοινώς Βέγας).

Η βροχή κορυφώνεται συνήθως γύρω στις 22 Απριλίου και το πρωί της 23ης Απριλίου.

Οι μετρήσεις κυμαίνονται συνήθως από 5 έως 20 «πεφταστέρια« (μετέωρα) ανά ώρα, περίπου 10 κατά μέσο όρο και ορισμένα μπορεί να είναι πιο φωτεινά, γνωστά ως "βολίδες ". Αυτά ρίχνουν σκιές για ένα δευτερόλεπτο και αφήνουν πίσω τους καπνίζοντα ίχνη θραυσμάτων που διαρκούν αρκετά λεπτά.

Πηγή: skai.gr

