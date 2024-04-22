Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις επιθέσεις σε πολιτικούς, με αφορμή την ψήφιση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος τόνισε:

«Τέτοιου είδους εκδηλώσεις δεν είναι σωστές. Η Εκκλησία είναι αγάπη. Παραπονιέται, λέει τις θέσεις της, είναι σταθερή σε αυτές, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αγάπη είναι εκείνη η οποία είναι πάνω από όλα, καθώς, επίσης, η ευγένεια και η ανοχή. Αυτά τα περιστατικά οφείλονται και στην παιδεία του καθενός και στην επίδραση μερικών ανθρώπων, οι οποίοι εκλαμβάνουν πολλά πράγματα της Εκκλησίας σαν εκδίκηση. Η Εκκλησία, όμως, δεν εκδικείται. Αγαπάει, αλλά δε φεύγει από τις θέσεις της».



Πηγή: skai.gr

