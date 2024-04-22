Λογαριασμός
Ιερώνυμος για «επιθέσεις» σε πολιτικούς: Η Εκκλησία δεν εκδικείται, αλλά δεν φεύγει από τις θέσεις της για τα ομόφυλα ζευγάρια

«Αυτά τα περιστατικά οφείλονται και στην παιδεία του καθενός και στην επίδραση μερικών ανθρώπων, οι οποίοι εκλαμβάνουν πολλά πράγματα της Εκκλησίας σαν εκδίκηση», αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος 

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις επιθέσεις σε πολιτικούς, με αφορμή την ψήφιση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος τόνισε:

«Τέτοιου είδους εκδηλώσεις δεν είναι σωστές. Η Εκκλησία είναι αγάπη. Παραπονιέται, λέει τις θέσεις της, είναι σταθερή σε αυτές, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αγάπη είναι εκείνη η οποία είναι πάνω από όλα, καθώς, επίσης, η ευγένεια και η ανοχή. Αυτά τα περιστατικά οφείλονται και στην παιδεία του καθενός και στην επίδραση μερικών ανθρώπων, οι οποίοι εκλαμβάνουν πολλά πράγματα της Εκκλησίας σαν εκδίκηση. Η Εκκλησία, όμως, δεν εκδικείται. Αγαπάει, αλλά δε φεύγει από τις θέσεις της».
 

