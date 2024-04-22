Δικογραφία για περιβαλλοντική ρύπανση σε βάρος 63χρονου σχημάτισαν αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, εταιρεία με διευθύνοντα σύμβουλο και διαχειριστή τον 63χρονο, από τον Δεκέμβριο του 2020 έως τέλη Μαΐου του 2021 προέβαινε συνεχόμενα σε ανεξέλεγκτες απορρίψεις υγρών αποβλήτων της παραγωγικής της διαδικασίας σε αγροτεμάχια στην ευρύτερη περιοχή του Πενταλόφου, με τη χρήση βυτιοφόρων οχημάτων της.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται πλημμυρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή, να προκαλείται έντονη δυσοσμία και να διαταράσσεται η οικολογική ισορροπία.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

