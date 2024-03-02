Στοχευμένους ελέγχους για την πάταξη της παραβατικότητας στους τομείς των εργασιακών σχέσεων και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία θα διενεργήσει και το 2024 η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας.

Σύμφωνα με την πρόσφατη υπουργική απόφαση, ο συνολικός αριθμός των ελέγχων, που θα διενεργηθούν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, καθώς και από την Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας, κατά το έτος 2024, καθορίζεται σε 67.700, αποτελώντας τον ελάχιστο συνολικό αριθμό προγραμματισμένων ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν από τους Επιθεωρητές Εργασίας. Στόχος που, όπως εκτιμάται, μπορεί να υπερκαλυφθεί, όπως συνέβη άλλωστε το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, το 2023, οι έλεγχοι έφτασαν τους 73.579 πολύ περισσότεροι από τους 66.000 που είχαν αρχικά προβλεφθεί και αυξημένοι κατά σχεδόν 13% σε σχέση με το 2022 (65.286).

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, Γιώργος Τζιλιβάκης, δηλώνει ότι και ο εφετινός στόχος είναι ακόμα μία πρόκληση, «στην οποία καλούμαστε να αντεπεξέλθουμε για άλλη μία χρονιά επιτυχώς, προκειμένου να σταθούμε δίπλα στην κοινωνία και την αγορά εργασίας, προασπίζοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και των επιχειρήσεων που λειτουργούν σύννομα».

Σύμφωνα με τον κ. Τζιλιβάκη, εκτός από την ποσοτική αύξηση, ζητούμενο είναι και η συνεχιζόμενη ποιοτική αναβάθμιση των ελέγχων, δηλαδή η κατάλληλη στόχευση εκεί όπου παρατηρείται υψηλότερη παραβατικότητα. Όπως επισημαίνει, αυτό επιτυγχάνεται με τη συνεχή αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ψηφιακών εργαλείων και της συσσωρευμένης εμπειρίας των Επιθεωρητών στο πεδίο των ελέγχων.

Καθοριστικό ρόλο στην όλη προσπάθεια διαδραματίζει ο σχεδιασμός των ελέγχων στη βάση της αξιολόγησης κινδύνου (risk analysis), που αποσκοπεί στην αποτελεσματική εποπτεία των επιχειρήσεων ως προς τη συνεπή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, την καταπολέμηση κάθε παραβατικότητας, την προστασία των εργαζομένων, τη δραστική μείωση των εργατικών ατυχημάτων και την εν γένει εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας.

Πού θα επικεντρωθούν οι έλεγχοι

Με βάση τον προγραμματισμό, από τους συνολικά 67.700 ελέγχους, οι 39.993 αφορούν την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, με κύρια προτεραιότητα:

σε επιχειρήσεις και κλάδους με υψηλό δείκτη κινδύνου παραβατικότητας,

σε επιχειρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία,

σε επιχειρήσεις που έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία και βρέθηκαν παραβατικές, με σκοπό τον έλεγχο συμμόρφωσης,

σε επιχειρήσεις που λειτουργούν σε εποχιακή βάση,

σε κλάδους στους οποίους απασχολούνται αποσπασμένοι εργαζόμενοι ή εργαζόμενοι πολίτες τρίτων χωρών,

σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται ή θα εφαρμοστεί το σύστημα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας,

σε επιχειρήσεις και κλάδους με υψηλή συγκέντρωση εργασίας ανηλίκων και

στις κατασκευές και στα τεχνικά έργα.

Οι υπόλοιποι 27.707 έλεγχοι σχετίζονται με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, με κύρια προτεραιότητα σε επιχειρήσεις που ανήκουν στις κατηγορίες επικινδυνότητας Α και Β του ν. 3850/2010, όπως στις κατασκευές και στα τεχνικά έργα, όπου η στόχευση είναι να αυξηθούν οι έλεγχοι κατά 10% από το 2023, στη βιομηχανία τροφίμων, που τίθεται ο ίδιος στόχος για αύξηση ελέγχων κατά 10% από το 2023, σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία και σε επιχειρήσεις που απασχολούν διανομείς με δίκυκλο.

Τι δείχνουν τα στοιχεία του Ιανουαρίου

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, τον Ιανουάριο του 2024, η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας προχώρησε σε 5.684 ελέγχους, επέβαλε 1.110 κυρώσεις και το ποσό των προστίμων ανήλθε σε 2.670.424 ευρώ.

Συγκεκριμένα, η Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων διενήργησε 3.098 ελέγχους, η Επιθεώρηση Υγείας & Ασφάλειας πραγματοποίησε 2.090 ελέγχους και 496 έλεγχοι έγιναν από τους Ειδικούς Επιθεωρητές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

