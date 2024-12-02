Δύο νεκρούς και τεράστιες καταστροφές άφησε πίσω της η κακοκαιρία Bora στο νησί της Λήμνου. Drone δείχνει το μέγεθος της καταστροφής, με πολλά χωριά να παραμένουν πλημμυρισμένα και βυθισμένα κάτω από τόνους λάσπης.

Οι κάτοικοι του νησιού πέρασαν ένα ακόμα δύσκολο βράδυ αφού κατά διαστήματα έβρεχε καταρρακτωδώς, προκαλώντας ανησυχία στους πολίτες για την εξέλιξη του φαινομένου.

Μιλώντας για την καταστροφή που υπήρξε, κάτοικος της περιοχής είπε στην ΕΡΤ ότι όλα συνέβησαν μέσα σε 10 λεπτά. «Γέμισε το σπίτι όλο, το νερό έφτασε στα δύο μέτρα, χρειάστηκαν πέντε ώρες με 4 μοτέρ για να αντλήσουμε τα νερά. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο, το νερό αναποδογύρισε μέχρι και δεξαμενή με 2 τόνους πετρελαίου μέσα».

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της Π.Ε Λήμνου, από τα ξημερώματα του Σαββάτου έως το πρωί της Δευτέρας, έχουν πέσει περίπου 200 τόνοι νερού ανά στρέμμα.

