Εικόνες αποκάλυψης στη Λήμνο από τη θεομηνία

Το πέρασμα της κακοκαιρίας από τη Λήμνο χαρακτηρίζεται ως θεομηνία της δεκαετίας καθώς δεν έχουν καταγραφεί στο πρόσφατο παρελθόν τέτοια ύψη βροχής

Λημνος

Το πέρασμα της κακοκαιρίας BORA από τη Λήμνο μπορεί να χαρακτηριστεί ως η θεομηνία της δεκαετίας καθώς δεν έχουν καταγραφεί στο πρόσφατο παρελθόν τέτοια ύψη βροχής.

Η κακοκαιρία αφήνει πίσω της δύο νεκρούς και πολλές υλικές ζημιές που θα αρχίσουν να καταγράφονται τις επόμενες ημέρες.

Η κάμερα του Limnos from above (Η Λήμνος από ψηλά) κατέγραψε όλα όσα συνέβησαν στην ευρύτερη περιοχή της Μύρινας.

λημνος

