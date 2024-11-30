Το πέρασμα της κακοκαιρίας BORA από τη Λήμνο μπορεί να χαρακτηριστεί ως η θεομηνία της δεκαετίας καθώς δεν έχουν καταγραφεί στο πρόσφατο παρελθόν τέτοια ύψη βροχής.

Η κακοκαιρία αφήνει πίσω της δύο νεκρούς και πολλές υλικές ζημιές που θα αρχίσουν να καταγράφονται τις επόμενες ημέρες.

Η κάμερα του Limnos from above (Η Λήμνος από ψηλά) κατέγραψε όλα όσα συνέβησαν στην ευρύτερη περιοχή της Μύρινας.

Πηγή: skai.gr

