Το πέρασμα της κακοκαιρίας BORA από τη Λήμνο μπορεί να χαρακτηριστεί ως η θεομηνία της δεκαετίας καθώς δεν έχουν καταγραφεί στο πρόσφατο παρελθόν τέτοια ύψη βροχής.
Η κακοκαιρία αφήνει πίσω της δύο νεκρούς και πολλές υλικές ζημιές που θα αρχίσουν να καταγράφονται τις επόμενες ημέρες.
Η κάμερα του Limnos from above (Η Λήμνος από ψηλά) κατέγραψε όλα όσα συνέβησαν στην ευρύτερη περιοχή της Μύρινας.

