Τις πληγές της μετρά τις τελευταίες μέρες η Ρόδος, από την πρωτοφανή κακοκαιρία που έπληξε το βόρειο τμήμα του νησιού, προκαλώντας μεγάλες ζημιές.

Η Ιαλυσός βρέθηκε στη δίνη της κακοκαιρίας Bora το τελευταίο διήμερο. Το νησί βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού και υπάρχει αίτημα να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς οι ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα και υποδομές είναι τεράστιες.

Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας, λόγω των προβλημάτων στο οδικό δίκτυο, ενώ κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Δευτέρα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και Λύκεια του νησιού.

Τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και της Περιφέρειας, εθελοντές και πολλοί πολίτες που συνέδραμαν, έδωσαν πολύωρη μάχη μέχρι τα ξημερώματα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν κόσμο από τα σπίτια τους αλλά και από τα αυτοκίνητά τους που είχαν ακινητοποιηθεί σε δρόμους και πλατείες εξαιτίας του τεράστιου όγκου βροχής.

Τουλάχιστον 80 ηλικιωμένους, παιδιά και γυναίκες απεγκλώβισαν από τα οχήματα ή τα πλημμυρισμένα σπίτια τους μέσα στις τελευταίες ώρες, οι διασώστες - πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, μετά από αντίστοιχες έκτακτες κλήσεις που έγιναν στο Κέντρο της Υπηρεσίας μεταφέροντάς τους έτσι σε ασφαλή σημεία.

Το πρώτο φως της ημέρας έδειξε εικόνες «Αποκάλυψης» σε πολλές περιοχές της Ρόδου, του Φαληρακίου και της Ιαλυσού. Μέσα στη μέρα αναμένονται στο νησί τα πρώτα κυβερνητικά κλιμάκια, καθώς και κλιμάκια του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των καταστροφών και να υπάρξει ενημέρωση από τους πληγέντες και τις τοπικές αρχές για τα προβλήματα που θα πρέπει να επιλυθούν, καθώς και τις άμεσες ενέργειες που απαιτούνται.

Η Ιαλυσός έζησε τον εφιάλτη 11 χρόνια μετά. Μόνο που αυτή τη φορά το φαινόμενο είχε μεγαλύτερη ένταση και ακόμα πιο σοβαρές επιπτώσεις. Η συνεχόμενη, επί ώρες, καταρρακτώδης βροχόπτωση οδήγησε σε εκτεταμένες πλημμύρες, παρασύροντας, περιουσίες και προκαλώντας προβλήματα σε υποδομές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Δημοκρατική», οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ πολλά σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, με αποτέλεσμα να υποστούν ανυπολόγιστες ζημιές στους κατοίκους της περιοχής. Η επόμενη μέρα βρίσκει τους κατοίκους να προστατεύσουν με κάθε μέσο να σώσουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους, ενώ οι υπηρεσίες συνεχίζουν να δέχονται δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων κλπ.

Η καταστροφή δεν περιορίστηκε μόνο σε ιδιωτικές περιουσίες, οδικές αρτηρίες αποκλείστηκαν, και το δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτροδότησης υπέστη σοβαρές βλάβες με αποτέσμα να έχει διακοπεί η υδροδότηση.

Από το πρωί βρίσκονται πολλά συνεργεία του δήμου, της Περιφέρειας, ομάδες του στρατού στην περιοχή προσπαθώντας να αποκατασήσουν τις ζημιές που προκάλεσε στο πέρασμά της η κακοκαιρία να προστατεύσουν-όσο γίνεται-την περιοχή από την νέα επιδείνωση του καιρού.

Οι πληγές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία είναι βαθιές. Η Ιαλυσός μετρά τις πληγές της που άφησε πίσω της η κακοκαιρία, η οποίες είναι βαθιές. Το μόνο σίγουρο είναι πως αυτές οι εικόνες θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη όλων για χρόνια, ενώ ακόμη δεν ξεθώριασαν οι μνήμες από την προηγούμενη καταστροφή.

Οι ειδικοί μιλούν για ένα σπάνιο φαινόμενο ακραίων καιρικών συνθηκών. Αν μη τι άλλο η νέα καταστροφή που βιώνει η Ιαλυσός και η Ρόδος αποδεικνύει για μία ακόμη φορά με τον πιο …παραστατικό τρόπο την ανεπάρκεια των υποδομών και την άνεση ανάγκη για καλύτερο σχεδιασμό και προστασία από τα ακραία καιρικά φαινόμενα η συχνότητα των οποίων αναμένεται να αυξηθεί λόγω της κλιματικής κρίσης.

Την ίδια στιγμή, στον οικισμό Μαραγκί βρίσκονται αποκλεισμένοι 80 άνθρωποι, καθώς έχει σπάσει ο δρόμος που οδηγεί σε αυτόν.

Κατέρρευσε τμήμα εισόδου στο κτίριο του ΟΑΕΔ

Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού της κεντρικής εισόδου στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ στην οδό Θεμιστοκλέους Σοφούλη. Οι υπάλληλοι και οι συναλλασσόμενοι ευτυχώς είχαν προλάβει να μπουν μέσα κι έτσι δευ υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που αποτύπωσε η «Ροδιακή» τμήμα της κεντρικής εισόδου κατέρρευσε στις 8 και 15 σήμερα το πρωί , προκαλώντας έτσι σχετική αναστάτωση στο προσωπικό που εργάζεται στην υπηρεσία αλλά και στους συναλλασσόμενους.

Η υπηρεσία, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, έχει διακόψει την λειτουργία της προσωρινά, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας από τους αρμόδιους τεχνικούς.

Λέκκας στον ΣΚΑΪ: «Η βροχή που έπεσε στη Ρόδο φτάνει το 75% του νερού που έπεσε στη Βαλένθια»»

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο, ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας, έκανε λόγι για έντονη βροχόπτωση που έφτασε περίπου το 75% της βροχόπτωσης της Βαλένθια. Όπως είπε «δεν θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα, καθώς έχουμε κληρονομήσει τεχνικά έργα τα οποία έχουν σχεδιαστεί τη δεκαετία του '60 και του '70».

«Το περιβάλλον αυτό δεν αλλάζει, στην Ιαλυσό για παράδειγμα έχουμε ποτάμι 1,5 χιλιόμετρο το οποίο τη δεκαετία του '80 το έχουμε σκεπάσει. Ο αγωγός λοιπόν δεν μπορεί να παραλάβει τα φορτία που έχουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Στην πραγματικότητα η λύση είναι να καθαιρεθεί όλο αυτό το οικοδόμημα και να μείνει ανοιχτό πάλι το ποτάμι, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο», υπογράμμισε ο κ. Λέκκας, προσθέτοντας:

«Οι υποδομές στο νησί είναι ξεπερασμένες. Η γέφυρα στην Κρεμαστή δεν έχει πάθει τίποτα, όμως είναι σχεδιασμένη πριν μια πενταετία. Οι υπόλοιπες γέφυρες που έχουν σχεδιαστεί επί Ιταλών έχουν μεγάλη τρωτότητα».

