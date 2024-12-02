Έχει επανέλθει η ηλεκτροδότηση στις περισσότερες περιοχές που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία Bora, ωστόσο προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν σε περιορισμένα τμήματα του δικτύου στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, όπως ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα, στην περιοχή του Πανοράματος Θεσσαλονίκης εκκρεμεί η επανηλεκτροδότηση περίπου 300 παροχών, ενώ αυτήν την ώρα τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ επιθεωρούν όλο το Δίκτυο της ευρύτερης περιοχής και συνεχίζουν τις εργασίες αποκατάστασης με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη ηλεκτροδότησή τους, μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες.

Μεμονωμένα προβλήματα παρουσιάζονται και στο Δίκτυο της Χαλκιδικής.

Συνεργεία του Διαχειριστή, ενισχυμένα από χθες με τεχνικό προσωπικό από τη Θεσσαλία και την Ήπειρο, καθώς επίσης και από συνεργαζόμενες εργολαβικές εταιρείες, συνεχίζουν τις εργασίες αποκατάστασης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.