Κακοκαιρία BORA: Δύο νεκροί στη Λήμνο - Πλημμύρες και απεγκλωβισμοί στη Ρόδο

Σε εξέλιξη είναι και σήμερα, Κυριακή, η κακοκαιρία Bora, η οποία σαρώνει από χθες τη χώρα και έχοντας αφήσει ήδη πίσω της 2 νεκρούς στη Λήμνο και τεράστια προβλήματα στο νησί καθώς και στη Ρόδο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από τις 11 το πρωί του Σαββάτου μέχρι πριν λίγη ώρα έχουν γίνει 1.156 κλήσεις από Κεντρική Μακεδονία, Λήμνο, Χίο, Ρόδο και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για απεγκλωβισμούς και μεταφορές ανθρώπων, κοπές δέντρων και αντλήσεις υδάτων.

Σήμερα, νέα 112 εστάλησαν στα κινητά των πολιτών σε Τέμπη και Χαλκιδική, καλώντας τους να περιορίσουν ή να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Δύο νεκροί στη Λήμνο

Στη Λήμνο, στο χωριό Κοντιά, δύο άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, από την κακοκαιρία: Ένας 57χρονος κτηνοτρόφος παρασύρθηκε από χείμαρρο και ένας 70χρονος γλιστησε και τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι, καθαρίζοντας τα σκαλιά του σπιτιού του.

Πηγές της Αστυνομίας αναφέρουν ότι ο 57χρονος πνίγηκε όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην προσπάθειά του να ξεκολλήσει το αυτοκίνητό του από τις λάσπες, σε χείμαρρο όπου είχε εγκλωβιστεί.

Χθες το βραδύ εστάλη μήνυμα απο το 112 στους κατοίκους οπού ζητήθηκε η εκκένωση του χωριού , λόγω υπερχείλισης φράγματος.

Σε Μύρινα, Κόντια και Άγιο Δημήτριο έχει γίνει ολοκληρωτική καταστροφή, έχει αλλάξει το φυσικό τοπίο, με δρόμους να έχουν ανοίξει στα δυο τόνισε στον ΣΚΑΪ ο αντιδήμαρχος Λήμνου Βασίλης Αρχοντίδης.

Πρόσθεσε ότι το νερό στην Μυρίνα δεν μπορεί να καταναλωθεί από τους κατοίκους ενώ έχει υποβληθεί αίτημα να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Προβλήματα από την ισχυρή βροχόπτωση στη Ρόδο τη νύχτα

Η κακοκαιρία και η ισχυρή βροχόπτωση έπληξε και το νησί της Ρόδου, με δρόμους πλημμυρισμένους και οχήματα ακινητοποιημένα σε κεντρικούς δρόμους.

Στελέχη απο Μονάδες Δασοκομαντος και ΕΜΑΚ, με φορητές αντλίες και με λέμβους, αναχώρησαν αεροπορικώς από το «Ελ. Βενιζελος» για τη Ρόδο.

Τα περισσότερα προβλήματα παρατηρούνται στα χωριά Παστίδα, Κρεμαστή, Ιαλυσό και Μαριτσά, όπου οι δρόμοι έγιναν ποτάμια και η πυροβεστική υπηρεσία δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας περισσότερες από 600 κλήσεις για απαντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς, όπως δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο εκπρόσωπος τύπου της υπηρεσίας Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Για πρωτόγνωρο φαινόμενο μίλησε στον ΣΚΑΪ ο δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης. Οπως τόνισε, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην Ιαλυσό, όπου έγιναν τουλάχιστον 45 απεγκλωβισμοί, από υπόγεια σπίτια και αυτοκίνητα.

«Για μια πολύ δύσκολη νύχτα, όπου κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές» έκανε λόγο ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

Επίσης η Πολιτική Προστασία κάλεσε τους κατοίκους στην Ιαλυσό να απομακρυνθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους, λόγω πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή.

Κατολισθήσεις σημειώνονται σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου της Ρόδου, σε πολλά σήμεία το οδόστρωμα υποχώρησε, ενώ αποκολλήθηκε γέφυρα στο Φαληράκι.

Με νέο μήνυμα που εστάλη τα ξημερώματα από το 112, απαγορεύεται για τις επόμενες 24 ώρες η μετακίνηση με οχήματα στο οδικό δίκτυο της νησιού, λόγω ζημιών που έχουν προκληθεί αλλά και λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Μήνυμα 112 για πολύ ισχυρές καταιγίδες σε Αττική, Κ. Μακεδονία και Θεσσαλία

Μήνυμα 112 εστάλη και στις περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και στους κάτοικους της Αττικής

Βροχόπτωση σε όλους τους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας - Χιόνια στη Δυτική Μακεδονία

Βροχόπτωση σημειώνεται σε όλους τους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Πέτρες και λάσπη κάλυψαν το οδόστρωμα στο δρόμο Μουδανίων - Σάρτης καθώς επίσης και έξω από το Πλατανίτσι στη Χαλκιδική αλλά και στο παλιό επαρχιακό οδικό δίκτυο Βέροιας - Κοζάνης. Στις περιπτώσεις αυτές έγιναν καθαρισμοί από ειδικά μηχανήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων λόγω των ισχυρών ανέμων.

Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν στην περιοχή του Χιονοδρομικού Κέντρου Βόρας - Καϊμακτσαλάν, όπου είναι απαραίτητη η χρήση αλυσίδων αλλά και στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας. Ειδικότερα η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με αντιολισθητικές αλυσίδες στην επαρχιακή οδό Καστοριάς-Φλώρινας (μέσω Βιτσίου), από το 18ο χλμ. έως το 28ο χλμ, στην Επαρχιακή Οδό Καστοριάς - Φλώρινας (μέσω Κλεισούρας), από το 24ο χλμ. έως το 31ο χλμ, στην επαρχιακή οδό Καστοριάς-Ιωαννίνων (μέσω Κοτύλης), από το 33ο χλμ. έως το 48ο χλμ και στο ορεινό επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο των Δήμων Νεστορίου και Καστοριάς.

Στη Φλώρινα αλυσίδες χρειάζονται τα οχήματα που κινούνται στον αυτοκινητόδρομο Α-27 Φλώρινας-Νίκης, στην Εθνική οδό Φλώρινας - Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής (μέσω Βίγλας), στην Επαρχιακή οδό Φλώρινας - Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), στην Εθνική οδό Φλώρινας - Αγίου Γερμανού, στην Παλαιά Εθνική οδό Φλώρινας - Κοζάνης, στην Εθνική οδό Φλώρινας - Κοζάνης, στην Παλαιά Εθνική οδό Φλώρινας - Έδεσσας (μέσω Κέλλης), στην Εθνική οδό Φλώρινας - Νίκης, στην Επαρχιακή οδό Αετού - Νυμφαίου, στην Επαρχιακή οδό Αμυνταίου - Καστοριάς (μέσω Σκλήθρου) και στο οδικό δίκτυο των Δήμων Πρεσπών και Φλώρινας.

Ήχησε ξανά το 112 σε Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης και Ρόδο - Μηνύματα και στους κατοίκους της Πιερίας

Σε εξέλιξη είναι και σήμερα η κακοκαιρία «Bora» - Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως και τη Δευτέρα

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους τεσσάρων περιοχών της Πιερίας, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, λόγω των θυελλωδών ανέμων της κακοκαιρίας «Bora».

Πρόκειται για τις περιοχές Πλαταμώνα, Λεπτοκαρυά, Σκοτίνα και Νέοι Πόροι του Δήμου Δίου Ολύμπου.

Το μήνυμα που έλαβαν στα κινητά τους οι κάτοικοι αναφέρει τα εξής:

«Ενεργοποίηση 112 στην Πιερία. Όσοι βρίσκεστε στις περιοχές Πλαταμώνα, Λεπτοκαρυά, Σκοτίνα και Νέοι Πόροι του Δήμου Δίου Ολύμπου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας λόγω θυελλωδών ανέμων. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών».

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ, ενώ η βροχόπτωση έχει "κοπάσει", σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες.

Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν και οι κάτοικοι της Πυλαίας Θεσσαλονίκης, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στην περιοχή του Δήμου Πυλαίας λόγω των ισχυρών ανέμων.

Στη Ρόδο, όπου τα προβλήματα από την κακοκαιρία «Bora» είναι ιδιαίτερα έντονα, το 112 έστειλε νέο μήνυμα, υπενθυμίζοντας ότι «η απαγόρευση μετακίνησης οχημάτων στη Ρόδο παραμένει σε ισχύ».

Κλειστά θα είναι αύριο όλα τα σχολεία στο νησί της Ρόδου

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου τα νηπιαγωγεία τα δημοτικά τα γυμνάσια και τα Λύκεια της Ρόδου, έπειτα από απόφαση που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης.

Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών όλων των βαθμίδων, εξαιτίας των τεραστίων ζημιών και των κινδύνων αντίστοιχα που έχουν δημιουργηθεί στη Ρόδο από την κακοκαιρία που έπληξε το νησί μας το τελευταίο 24ωρο.

Σημειώνεται ότι μεγάλες ζημιές έχει υποστεί το οδικό δίκτυο στην δημοτικές ενότητες Ιαλυσού και Καλλιθέας, ενώ αντίστοιχα σοβαρά είναι τα προβλήματα και σε πολλά άλλα τμήματα των δρόμων μας, γεγονός που δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση την ασφαλή μετάβαση γονέων και μαθητών στα σχολεία τους, όχι τουλάχιστον πριν ολοκληρωθούν οι σχετικοί έλεγχοι.

Πηγή: skai.gr

