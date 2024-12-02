Σε όλη τη χώρα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρά στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τη δυτική - νότια Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, ενώ στο Ιόνιο και τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά νότιοι 3 με 5 και βαθμιαία βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία νεφώσεις με χιονόνερο ή χιόνι με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες και χιόνια στα βόρεια ορεινά. Τα φαινόμενα τα οποία τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία (νομοί Χαλκιδικής και Πιερίας) θα εξασθενήσουν βαθμιαία από το μεσημέρι στη Θράκη και από το βράδυ και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 6 με 7 και μέχρι το μεσημέρι στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια τμήματα σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στη δυτική Πελοπόννησο μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι και από τα βόρεια θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου, όπου μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνές.

Ανεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ. Στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6, που βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικούς βορεοανατολικούς 4 με 5.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στην ανατολική Πελοπόννησο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα, που μέχρι το μεσημέρι στη νότια Πελοπόννησο θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά, βαθμιαία από το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην Εύβοια.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά και νότια θαλάσσια τμήματα νοτιοδυτικοί 4 με 5, που βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά τμήματα και βαθμιαία και στα υπόλοιπα οι οποίες από το μεσημέρι στις Κυκλάδες θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5, που βαθμιαία από το απόγευμα στις Κυκλάδες θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές, που στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα βορειότερα νησιά 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στα νότια από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, όπου μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνές.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα βόρεια βορειοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ, που βαθμιαία από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως μετά το μεσημέρι οπότε θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία από το βράδυ θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ, που βαθμιαία από το απόγευμα θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Μεγάλες καταστροφές στη Λήμνο από τη θεομηνία

Το πέρασμα της κακοκαιρίας Bora από τη Λήμνο μπορεί να χαρακτηριστεί ως η θεομηνία της δεκαετίας καθώς δεν έχουν καταγραφεί στο πρόσφατο παρελθόν τέτοια ύψη βροχής. Η κακοκαιρία αφήνει πίσω της δύο νεκρούς και πολλές υλικές ζημιές που θα αρχίσουν να καταγράφονται τις επόμενες ημέρες.

Η κάμερα του Limnos from above (Η Λήμνος από ψηλά) κατέγραψε όλα όσα συνέβησαν στην ευρύτερη περιοχή της Μύρινας.

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται και η Ρόδος καθώς συνεχίζεται η κακοκαιρία που χτύπησε το Σάββατο τη νύχτα το νησί, προκαλώντας τεράστιες ζημιές στο οδικό δίκτυο, σπίτια, αυτοκίνητα και επιχειρήσεις.

Ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης κατέθεσε αίτημα στο αρμόδιο Υπουργείο για να κηρυχτεί η Ρόδος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ τα σχολεία αύριο θα παραμείνουν κλειστά.

Οι τοπικές αρχες απευθύνουν δραματική έκκληση προς τους κατοίκους του νησιού να μείνουν σπίτι τους για ασφάλεια ενώ έχουν σταλεί νέα 112, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζεται.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



📍#Ρόδος



🆘 Οι ισχυρές καταιγίδες που εκδηλώθηκαν στην περιοχή σας θα συνεχιστούν κατά διαστήματα έως τις πρωινές ώρες της 02/12/2024. Η απαγόρευση μετακίνησης οχημάτων στη Ρόδο παραμένει σε ισχύ.



‼️ Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) December 1, 2024

Τα περισσότερα προβλήματα παρατηρούνται στα χωριά Παστίδα, Κρεμαστή, Ιαλυσό και Μαριτσά, όπου οι δρόμοι έγιναν ποτάμια και η πυροβεστική υπηρεσία δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας περισσότερες από 600 κλήσεις για απαντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς, όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο εκπρόσωπος τύπου της υπηρεσίας Βασίλης Βαθρακογιάννης.

