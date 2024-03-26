Εφιαλτική έξοδος για 43χρονη στον Χολαργό: Κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από άνδρα που τη συνόδευσε σπίτι της

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Τον απόλυτο εφιάλτη έζησε μια 43χρονη γυναίκα στον Χολαργό η οποία έπεσε θύμα βιασμού από 45χρονο ο οποίος προσφέρθηκε να τη βοηθήσει όταν αυτή δεν ένιωθε καλά.

Σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε και έχει το skai.gr, η 43χρονη μετέβη στο Τμήμα Ασφαλείας Παπάγου - Χολαργού και κατήγγειλε ότι στις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής ενώ βρισκόταν σε μπαρ του Χολαργού, ύστερα από ζαλάδα και εμετό, λόγω κατανάλωσης αλκοόλ, 45χρονος προσφέρθηκε να την συνοδεύσει στο διαμέρισμά της.

Η γυναίκα συμφώνησε και μετά την άφιξή τους στο διαμέρισμα ο δράστης αρχικά εισήλθε σε αυτό, χωρίς της θέληση της άτυχης γυναίκας και κατόπιν την εξανάγκασε σε συνουσία, καθώς τη βίασε τόσο κατά φύσιν όσο και παρά φύσιν.

Η 43χρονη με όση δύναμη της είχε απομείνει φώναζε και αντιδρούσε, ενώ αφού την βίασε ο δράστης αποχώρησε.

Οπως κατέθεσε η γυναίκα κατόπιν αποκοιμήθηκε, χωρίς να είναι σε θέση να θυμηθεί τι ακριβώς συνέβη, συνέπεια του σοκ που υπέστη.



Την επόμενη κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία όπου κινήθηκε άμεσα αλλά ο δράστης δεν εντοπίστηκε.



Στη παθούσα χορηγήθηκε έγγραφο για ιατροδικαστική εξέταση, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Ασφαλείας Παπάγου - Χολαργού.

