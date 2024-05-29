Έφιος σχεδόν δύο μέτρα αναστάτωσε σπίτι στο Πανόραμα-Απομακρύνθηκε από εθελοντές (βίντεο)

Η θερμοκρασία έχει αρχίσει να ανεβαίνει και τα φίδια κάνουν σιγά-σιγά συχνές εμφανίσεις ακόμα και σε σπίτια.

Πριν από λίγες ημέρες ένας έφιος σχεδόν δυο μέτρα εντοπίστηκε από ροτβάιλερ σε μια ντουζιέρα στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Οι ιδιοκτήτες κάλεσαν τους εθελοντές που κατάφεραν και μάζεψαν το φίδι με ασφάλεια.

Τον τελευταίο μήνα η Ελευθερία Βεκίλογλου από τους εθελοντές της ομάδας διάσωσης και υπεράσπισης ζώων μαζί με τον Στέλιο Γερονυμάκη έχουν επιστρέψει στο φυσικό τους περιβάλλον 10 φίδια.

Για ακόμα μια φορά οι εθελοντές υπενθυμίζουν ότι μόνο η οχιά είναι επικίνδυνο φίδι και πως όταν εντοπίζουμε κάποιο φίδι, αμέσως καλούμε τις αρχές και δεν το σκοτώνουμε.

