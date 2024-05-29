«Με ένα όνειρο τρελό, ο Θρύλος να σηκώσει το ευρωπαϊκό»… Ένα σύνθημα που δονεί την ατμόσφαιρα κάθε χρόνο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», αλλά και σε όσα γήπεδα της Ελλάδας και της Ευρώπης ταξιδεύουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Και σήμερα (22:00, Cosmote TV, Mega TV, bwinΣΠΟΡ FM, www.sportfm.gr), μπορεί να γίνει πραγματικότητα! Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κοντράρεται με τη Φιορεντίνα στην «OPAP Arena» στον τελικό του Europa Conference League με στόχο την ευρω-κούπα που ονειρεύονται εδώ και σχεδόν έναν αιώνα οι «ερυθρόλευκοι» οπαδοί.



Ασφαλώς, πρόκειται για δύο ομάδες με μεγάλες ομοιότητες. Δέχονται ένα γκολ μέσο όρο ανά αγώνα, έχουν τερματίσει σε θέση στο πρωτάθλημά τους που τους δίνει το εισιτήριο για το Conference League της νέας σεζόν, ενώ για δεύτερη σερί σεζόν ο προπονητής τους παίζει σε τελικό κυπέλλου Ευρώπης. Όπως και μοιάζουν στο ότι αντιμετώπισαν στις ευρωπαϊκές τους πορείες τις Γκενκ, Τσουκαρίτσκι και Φερεντσβάρος, η κάθε ομάδα σε διαφορετική φάση. Δύο ομάδες aggressive, με ψηλά τις γραμμές και μεγάλα νούμερα στη δημιουργία.



Ο Ολυμπιακός, τώρα, θέλει να γράψει ιστορία και να γίνει η πρώτη ελληνική ποδοσφαιρική ομάδα που θα σηκώσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, ενώ αποτελεί τη δεύτερη διαχρονικά μετά τον Παναθηναϊκό που συμμετάσχει σε τελικό. Το κίνητρο είναι τεράστιο, όπως είναι λογικό, με την ξέφρενη πορεία των Πειραιωτών να τους έχει φέρει στο τέλος του δρόμου. Παίζει το 19ο ευρωπαϊκό παιχνίδι του φέτος, αριθμός ρεκόρ για ελληνική ομάδα, ενώ στα νοκ-άουτ του Conference League απέκλεισε κατά σειρά τις Φερεντσβάρος, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Φενέρμπαχτσε και Άστον Βίλα, ενώ νωρίτερα είχε «πέσει» διοργάνωση τερματίζοντας τρίτος στον όμιλό του στο Europa League.



«Να είμαστε ήρεμοι και να κάνουμε ότι κάναμε για να φτάσουμε ως εδώ. Θα ήταν μεγάλο λάθος να αλλάξουμε οτιδήποτε από τη στιγμή που φτάσαμε ως εδώ, όμως αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας πρέπει να είναι ότι είναι το τελευταίο μας ματς. Αυτός ήταν ο τρόπος που τα καταφέραμε και πρέπει να συνεχίσουμε», είπε μεταξύ άλλων ο Μεντιλίμπαρ και συμπλήρωσε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου: «Έχω αποφασίσει για το πλάνο μου, εφόσον δεν συμβεί κάτι στη σημερινή προπόνηση μέχρι να αρχίσει αύριο το ματς. Η διαδρομή μας είναι ένας μαραθώνιος, περάσαμε καλές στιγμές, έχουμε γυρίσει όλη την Ευρώπη. Είχαμε ένα ματς στην αρχή που δεν παίξαμε καλά, παίξαμε με έναν αντίπαλο που φαινόταν ότι δεν ήμασταν φαβορί, μετά παίξαμε με άλλη μία ομάδα που δεν ήμασταν σίγουρα το φαβορί. Οπότε έμεινε άλλο ένα ματς».



Ο Βάσκος τεχνικός αναμένεται να ζητήσει εκ νέου από τους ποδοσφαιριστές του να πρεσάρουν ψηλά, οδηγώντας τη Φιορεντίνα σε λάθη, ενώ σχετικά με την ενδεκάδα φαίνεται πως έχει καταλήξει σε αυτή που παρέταξε τους Πειραιώτες στον πρώτο ημιτελικό με την Άστον Βίλα. Ακόμα και οι Ιμπόρα, Ορτέγκα που φαίνεται να έχουν θέματα ετοιμότητας, θα πάρουν φανέλα βασικού!



Αναλυτικά η αποστολή: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Παπαδούδης, Ορτέγκα, Κάρμο, Κίνι, Ροντινέι, Ρίτσαρντς, Ρέτσος, Αποστολόπουλος, Ντόη, Όρτα, Τσικίνιο, Φορτούνης, Ιμπόρα, Αλεξανδρόπουλος, Καρβάλιο, Έσε, Ποντένσε, Ελ Κααμπί, Ελ Αραμπί, Μασούρας, Γιόβετιτς.



Η Φιορεντίνα από τη μεριά της διψάει για… εκδίκηση, αφού την περασμένη σεζόν έχασε τον τελικό του Conference League από τη Γουέστ Χαμ (2-1) με γκολ στο 90ο λεπτό και έκαναν το… 1/5 στους ευρωπαϊκούς τελικούς. Αυτό το αποτέλεσμα ασφαλώς και έχει πεισμώσει τους «βιόλα», οι οποίοι είναι μια εξαιρετικά δουλεμένη ομάδα που δουλεύει εδώ και μια τριετία με τον Βιτσέντσο Ιταλιάνο στο τιμόνι, με τον Ιταλό τεχνικό πάντως να αποχωρεί στο φινάλε της σεζόν από το «τιμόνι». Η ιταλική ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Ιταλιάνο να έχει ένα θέμα να αντιμετωπίσει, αφού ο Σοτίλ έχει τραυματισμό στην κλείδα, το οποίο άλλωστε είναι γνωστό εδώ καιρό.



Παράλληλα, η Φιορεντίνα είναι για 13 σερί ματς αήττητη στην Ευρώπη, ενώ κατά σειρά απέκλεισε στα νοκ-άουτ τις Μακάμπι Χάιφα, Βικτόρια Πλζεν και Κλαμπ Μπριζ, ενώ στον όμιλο έπαιξε με Τσουκαρίτσκι, Γκενκ και Φερεντσβάρος. Στα προκριματικά επίσης απέκλεισε την Ραπίντ Βιέννης, έχοντας τη μοναδική φετινή της ήττα (1-0) που την ανέτρεψε στη ρεβάνς επικρατώντας με σκορ 2-0.



«Σε ατομικό επίπεδο πρέπει να κάνεις κάποιες προσαρμογές. Να είσαι απολύτως συγκεντρωμένος σε οτιδήποτε κάνεις. Πρέπει να είσαι σίγουρος ότι κάνεις ακόμα και ένα πλάγιο σωστά. Δεν υπάρχει αύριο. Δεν πρέπει να μας λείψει η φλόγα αύριο. Να έχουμε την ανταγωνιστικότητα», τόνισε αρχικά ο προπονητής της Φιορεντίνα στη συνέντευξη Τύπου, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στον Ελ Κάαμπι: «Έχουμε φέρει μαζί μας λουκέτα και αλυσίδες για να τον κρατήσουμε (γέλια). Ο Ελ Κααμπί έχει αυτοπεποίθηση. Τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα του πήγαν πολύ καλά, έφτασαν μέχρι εδώ, νίκησαν ένα φαβορί. Ο Ελ Κααμπί είναι πολύ επικίνδυνος, σταθερός, εντός, εκτός περιοχής. Είναι ένας από τα δυνατά σημεία όπως και άλλοι παίκτες του Ολυμπιακού. Έχουμε προετοιμαστεί για να τον περιορίσουμε. Αν βγεις έξω στον αγωνιστικό χώρο και δεν παίξει με αυτά τα χαρακτηριστικά, ο Ελ Κααμπί θα μας δημιουργήσει προβλήματα».



Στο πλάι της ομάδας του θα βρεθεί και ο Ρόκο Κομίσο, ιδιοκτήτης της Φιορεντίνα, ο οποίος έχει φτάσει από την Τρίτη στην Αθήνα. Παράλληλα, θα βρεθούν σχεδόν 9 χιλιάδες οπαδοί των «βιόλα» στο γήπεδο. Από πλευράς «ερυθρόλευκων», τα 9 χιλιάδες εισιτήρια έχουν εξαντληθεί αλλά αρκετά ακόμη έχουν διατεθεί στους Έλληνες οπαδούς που ίσως ξεπεράσουν τους 12-13 χιλιάδες υποστηρικτές του Ολυμπιακού!



ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:



Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα – Ιμπόρα, Έσε – Φορτούνης, Τσικίνιο, Ποντένσε – Ελ Κααμπί



Φιορεντίνα (Βιτσέντσο Ιταλιάνο): Τερατσάνο – Ντοντό, Μιλένκοβιτς, Μαρτίνες Κουάρτα, Μπιράγκι – Αρτούρ, Μποναβεντούρα – Γκονζάλες, Μπελτράν, Κουαμέ – Μπελότι.



Διαιτητής: Αρτούρ Ντίας (Πορτογαλία)

Βοηθοί: Παόυλο Σοάρες (Πορτογαλία), Πέδρο Ριμπέιρο (Πορτογαλία)

Τέταρτος: Γκλεν Νίμπεργκ (Σουηδία)

VAR: Κρίστιαν Ντίγκερτ (Γερμανία), Μάρκο Φριτζ (Γερμανία)

