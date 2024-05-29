Άνοιξαν σήμερα οι κάλπες στη Νότια Αφρική και πολίτες της χώρα συμμετέχουν μαζικά στις εκλογές που θεωρούνται οι πιο σημαντικές μετά το τέλος του Απαρτχάιντ .

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το κυβερνών κόμμα Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο (ANC) μπορεί να χάσει την πλειοψηφία για πρώτη φορά από τότε που ο Νέλσον Μαντέλα το οδήγησε στην εξουσία, πριν από 30 χρόνια.

Η παρατεταμένη ανισότητα - με τη φτώχεια και την ανεργία να επηρεάζουν δυσανάλογα τη μαύρη πλειοψηφία - απειλεί να ανατρέψει το κόμμα που υποσχέθηκε να τα τερματίσει.

Οι Νοτιαφρικανοί ψηφοφόροι - λευκοί και μαύροι - συρρέουν από το πρωί στα εκλογικά τμήματα, στις έβδομες γενικές εκλογές που διεξάγονται στη χώρα έπειτα από το τέλος του απαρτχάιντ το 1994.

Στις σημερινές εκλογές θα ψηφίσουν 28 εκατ. άνθρωποι σε 23.000 εκλογικά τμήματα.

Οι ψηφοφόροι θα εκλέξουν επαρχιακές συνελεύσεις σε καθεμιά από τις εννέα επαρχίες της χώρας, καθώς και το νέο εθνικό κοινοβούλιο, το οποίο στη συνέχεια θα εκλέξει τον νέο πρόεδρο.

Στις προηγούμενες γενικές εκλογές του 2019, το ANC είχε λάβει 57,5%. Φέτος, οι δημοσκοπήσεις του δίνουν λίγο πάνω από 40%, που σημαίνει ότι θα έρθει μεν πρώτο αλλά χωρίς αυτοδυναμία.

Ανάμεσα στα αντιπολιτευόμενα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία είναι η Δημοκρατική Συμμαχία, η οποία τάσσεται υπέρ των επιχειρήσεων και το 2019 ήρθε δεύτερη. Έχει σχηματίσει μια συμμαχία με αρκετά μικρότερα κόμματα.

Οι περισσότεροι Νοτιοαφρικανοί – και δεδομένου ότι αποτελούν το 81% του πληθυσμού, οι περισσότεροι μαύροι πολίτες – δεν βλέπουν τη ζωή τους να βελτιώνεται και είναι αγανακτισμένοι με την φτώχεια, την ανισότητα και τη διαφθορά που επικρατεί στη χώρα τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.