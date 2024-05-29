Η Πιο Σωστή Απόφαση: Η παράσταση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας στη Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» του Εθνικού

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Καβάλας παρουσιάζει την Τετάρτη 29 και την Πέμπτη 30 Μαΐου, στη Σκηνή Νίκος Κούρκουλος του Εθνικού Θεάτρου, την παράσταση «Η πιο σωστή απόφαση» σε κείμενο-σκηνοθεσία Εύας Οικονόμου – Βαμβακά. Πρόκειται για ένα νέο, πρωτότυπο έργο που τοποθετεί στο κέντρο του, την ιστορία ενός καθημερινού ζευγαριού και ακολουθεί την απόφασή τους να αποκτήσουν το πρώτο τους παιδί. Η Έλλη και ο Μάνος γνωρίζονται, ερωτεύονται και δοκιμάζονται σε καταστάσεις άλλοτε εύκολες και άλλοτε σκληρές. Και έτσι, περνώντας μέσα από τις δυσκολίες και τα εμπόδια της Ελλάδας του 2024, διαγράφουν μια βίαιη ιστορία ενηλικίωσης.

Παίζουν: Κωνσταντίνα Βέρρου, Ιάσονας Παπαματθαίου

Παραστάσεις: Τετάρτη 29/5 και Πέμπτη 30/5, στις 20:30

Εισιτήρια: 15€ γενική είσοδος, 10€ εκπτωτικό Προπώληση: ticketservices.gr

Εθνικό Θέατρο – Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος», ΑΓ. Κωνσταντίνου 22-24 (Ομόνοια)

Η Ταράτσα του Φοίβου επιστρέφει στο Άλσος

Ο Φοίβος Δεληβοριάς και οι συνεργάτες του ξέρουν από χρόνια πως το καλοκαίρι δεν το περιμένουμε – είναι του χεριού μας. Και ξαναξεκινούν στο αγαπημένο Άλσος, το πιο χειροποίητο πολυθέαμα που έγινε ποτέ: την «Ταράτσα του Φοίβου». Με συμπρωταγωνιστές τον Θανάση Αλευρά, τη Ρένα Μόρφη, την Γαλήνη Χατζηπασχάλη. Με δύο (τουλάχιστον) σπουδαίους καλεσμένους ανά εβδομάδα από το χώρο του τραγουδιού, του θεάτρου και της stand up comedy. Με υπερσκηνοθέτη τον Άγγελο Τριανταφύλλου. Καλεσμένοι: Μάιος: 29/5 Νατάσσα Μποφίλιου + Βύρων Θεοδωρόπουλος. Ιούνιος: 05/6 Νατάσσα Μποφίλιου+ Βύρων Θεοδωρόπουλος, 12/6 Σταμάτης Κραουνάκης + Χρήστος Γεροντίδης + Δημήτρης Χριστοφορίδης, 19/6 Πάυλος Παυλίδης + Θωμάς Ζαμπράς. 26/6 Νίκος Ξυδάκης + Ελένη Τσαλιγοπούλου + Γιάννης Διονυσίου + Γιώργος Χατζηπαύλου.

Τιμή εισιτηρίου: Α’ ζώνη 35€, Β΄ ζώνη 30€, Γ΄ ζώνη 25€, Δ΄ ζώνη 20€, ζώνη ορθίων 15€, ζ΄ ζώνη Π.Ο.15€. Προπώληση: more.com.

Θέατρο Άλσος: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως Τηλ.: 210-8227471 / 210-8831487

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης έρχεται για μια μεγάλη συναυλία στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, την Τετάρτη 29 Μαΐου, που θα σηματοδοτήσει την έναρξη του καλοκαιριού μας. Ο λόφος της Καστέλας αναμένεται να γεμίσει με τις μελωδίες των αγαπημένων μας τραγουδιών, με απρόσμενες διασκευές και αυτοσχεδιασμό, αλλά και με μοναδικές στιγμές αλληλεπίδρασης με το κοινό. Είκοσι τέσσερα χρόνια μετά τις πρώτες τους κοινές εμφανίσεις και της ηχογράφησης του live album «Εκτός τόπου και χρόνου», οι σπουδαίοι μουσικοί συνεχίζουν και αυτό το καλοκαίρι τις εμφανίσεις τους σε ιδιαίτερους χώρους και φεστιβάλ, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργικότητα, συγκίνηση και ενέργεια.

Τετάρτη 29 Μαΐου 2024, 20:00

Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 17 ευρώ. Προπώληση: more.com

Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, Ηρακλείου 13, Πειραιάς. Τηλέφωνο: 21 0422 6330

Robert McCabe: Φωτογραφικά στιγμιότυπα της μεταπολεμικής Ελλάδας στο Μουσείο Ακρόπολης

Το Υπουργείο Τουρισμού, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού και το Μουσείο Ακρόπολης, παρουσιάζουν την έκθεση φωτογραφίας του Robert McCabe με τίτλο «Χαίρε Ξένε Στη Χώρα των Ονείρων» στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων στο ισόγειο του Μουσείου Ακρόπολης. Πρόκειται για μια μοναδική αναδρομή στην ‘ελληνική περίοδο’ του McCabe, με περίπου 100 φωτογραφίες, που στοχεύουν στο να αναδειχθεί η αυθεντικότητα, ο πολιτισμός, η ιστορία, η ομορφιά και οι άνθρωποι στην καθημερινότητα της μεταπολεμικής Ελλάδας μέσα από τη ματιά του Αμερικανού καλλιτέχνη.

Διάρκεια Έκθεσης: Από τις 28 Μαΐου 2024 έως και τις 8 Σεπτεμβρίου 2024

Ωράριο: Δευτέρα: 09:00 – 17:00. Τρίτη/Τετάρτη/Πέμπτη/Σάββατο/Κυριακή: 09:00 – 20:00. Παρασκευή: 09:00 – 22:00

Ελεύθερη είσοδος: Απαραίτητη προϋπόθεση η έκδοση εισιτηρίου ελεύθερης εισόδου από τα ταμεία εισιτηρίων του Μουσείου

Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 900 09 00

