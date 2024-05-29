Καθώς η πρόεδρος της Κομισιόν «φλερτάρει» το τελευταίο διάστημα με δεξιές και ακροδεξιές πολιτικές ομάδες, οι «Πράσινοι» βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξεκαθάρισαν ότι δεν θα υποστηρίξουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για δεύτερη θητεία, εάν συνάψει συμφωνία με ακροδεξιούς εθνικιστές.

Σύμφωνα με την Terry Reintke, τη Γερμανίδα πρόεδρο των Πρασίνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής υποψήφια του συνδυασμού Group of the Greens/European Free Alliance, η ομάδα της δεν θα υποστήριζε τη κεντροδεξιά πρόεδρος της Επιτροπής εάν συνεργαστεί με την ομάδα της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι «Αδέρφια της Ιταλίας«(Brothers of Italy), τους Συντηρητικούς και τους Μεταρρυθμιστές (ECR).

Η επικεφαλής των Πράσινων, Terry Reintke

«Δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε σε συνασπισμό ή πλειοψηφία, για παράδειγμα, με το ECR. Έτσι, η φον ντερ Λάιεν θα πρέπει να κάνει μια επιλογή», είπε η Reintke, σύμφωνα με τον Guardian.

Η επικεφαλής των Πράσινων προειδοποίησε επίσης ότι εάν η πρόεδρος της Κομισόν ενώσει τις δυνάμεις της με το ECR - το οποίο έχει επανειλημμένα καταψηφίσει τις πράσινες πολιτικές της ΕΕ, το σχέδιο της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης θα τεθεί σε κίνδυνο.

«Αυτό θα ήταν μια καταστροφή όχι μόνο για το κλίμα, αλλά και για την οικονομική θέση της Ευρώπης» ενόψει του έντονου ανταγωνισμού από τις ΗΠΑ και την Κίνα, δήλωσε η Reintke.

Πηγή: skai.gr

