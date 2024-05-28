Κατά τη διάρκεια συνάντησης κεκλεισμένων των θυρών με επισκόπους στη Ρώμη την περασμένη εβδομάδα, ο Πάπας Φραγκίσκος λέγεται ότι μίλησε απαξιωτικά για τους ομοφυλόφιλους, χρησιμοποιώντας «προσβλητικούς χαρακτηρισμούς» και μομφές.

Οι επίσκοποι και ο Ποντίφικας φέρεται να συζητούσαν εάν οι ομοφυλόφιλοι άνδρες έπρεπε να γίνονται δεκτοί σε καθολικά σεμινάρια, όπου εκπαιδεύονται ιερείς,

Οταν ένας από τους επισκόπους ρώτησε τον Φραγκίσκο τι έπρεπε να κάνει, ο πάπας φέρεται να επανέλαβε την αντίρρησή του για την αποδοχή των ομοφυλόφιλων ανδρών, λέγοντας ότι - ενώ είναι σημαντικό να τους «αγκαλιάζουμε όλους», είναι πιθανό ότι ένας ομοφυλόφιλος θα μπορούσε να διακινδυνεύσει να κάνει διπλή ζωή.

Στη συνέχεια, φέρεται να πρόσθεσε ότι υπάρχουν ήδη πάρα πολλοί "frociaggine", μια χυδαία ιταλική λέξη που μεταφράζεται χονδρικά (και ευγενικά) σε «τρελοί γκέι».

Οι διαρροές δημοσιεύτηκαν εκτενώς στον ιταλικό Τύπο – σε μεγάλες εφημερίδες όπως η La Repubblica και η Corriere αλλά και στο πρακτορείο ειδήσεων Adnkronos.

Πολλοί επίσκοποι που συμμετείχαν στην συνάντηση – που έγινε τον περασμένο Νοέμβριο - είπαν ότι έμειναν έκπληκτοι και μπερδεμένοι από την λέξη που χρησιμοποίησε ο Ποντίφικας , ο οποίος πιθανότατα εννοούσε τον υποτιμητικό όρο ως «αστείο». Μάλιστα, ένας επίσκοπος είπε στην Corriere della Sera ότι ο Φραγκίσκος μπορεί να μην γνώριζε ότι ο όρος ήταν προσβλητικός.

Από το Βατικανό δεν υπήρξε κανένα σχόλιο για τα δημοσιεύματα.

Φραγκίσκος, ο ανεκτικός

Από τότε που εξελέγη Πάπας το 2013, ο Φραγκίσκος προσπάθησε να υιοθετήσει έναν πιο ανεκτικό τόνο προς την κοινότητα LGBTQ+ στις δημόσιες δηλώσεις του, προς δυσαρέσκεια των συντηρητικών καρδιναλίων.

Αμέσως αφότου έγινε πάπας, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τους ομοφυλόφιλους ιερείς, δήλωσε: «Ποιος είμαι εγώ να κρίνω;»

Τον περασμένο Δεκέμβριο ενέκρινε απόφαση που επέτρεπε στους ιερείς να ευλογούν ανύπαντρα και ομόφυλα ζευγάρια, κάτι που ήταν μια σημαντική αλλαγή θέσης για την Καθολική Εκκλησία. Ωστόσο, ήταν ξεκάθαρος ότι δεν επέτρεπε στους γκέι να ενταχθούν στον κλήρο.

Mε πληροφορίες από Guardian



Πηγή: skai.gr

