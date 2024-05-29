Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τρομερός διάλογος μεταξύ γιού Αταμάν και Χουάντσο- «Έχω δυο παραπάνω Ευρωλίγκες από εσένα»

Απίστευτος διάλογος μεταξύ Χουάντσο και Σαρπ Αταμάν κατά τη διάρκεια της φιέστας

Χουάντσο

Το έβδομο αστέρι του Παναθηναϊκού είναι γεγονός με όλους τους ανθρώπους των πράσινων να «πλέουν» σε πελάγη ευτυχίας. Κατά τη διάρκεια της πράσινης παρέλασης προς το ΟΑΚΑ εξελίχθηκε ένας φανταστικός διάλογος μεταξύ του Σαρπ Αταμάν και του Χουάντσο! 

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Euroleague
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark