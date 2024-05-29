Ο πρώτος ασθενής με το εμφύτευμα εγκεφάλου της εταιρείας του Ίλον Μασκ Neuralink εξήγησε πώς άλλαξε η ζωή του μετά την τοποθέτηση, παρά τα όποια τεχνικά προβλήματα μοιραία ανακύπτουν.

Ο Νόλαν Αρμπό, 29 ετών, είπε ότι χρησιμοποιεί το τσιπ σχεδόν κάθε μέρα. Αυτό του επιτρέπει να κάνει αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να απαντά σε email, να παίζει βιντεοπαιχνίδια, να διαβάζει κόμικς, να μαθαίνει ιαπωνικά κ.λπ., δυνατότητες που μετά το ατύχημά του έμοιαζαν αδύνατες.



Ο νεαρός άνδρας έμεινε τον Ιούνιο του 2016 παράλυτος από τον αυχένα και κάτω, μετά από μια βουτιά σε ρηχά νερά. Όντας ένας πολύ δραστήριος άνθρωπος δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της ζωής του.



Το τσιπ του Αρμπό συνδέεται με τον υπολογιστή μέσω Bluetooth, και ακόμα υπάρχουν περιθώρια μεγάλης βελτίωσης. Η μπαταρία της συσκευής διαρκεί μόνο λίγες ώρες, μετά από τις οποίες πρέπει να ξαπλώσει σε ένα ειδικό μαξιλάρι και να το επαναφορτίσει. Στο μέλλον, η χωρητικότητα της μπαταρίας θα αυξηθεί.

Το τσιπ έχει σχεδιαστεί για να καταγράφει τη νευρική δραστηριότητα μέσω 1.024 ηλεκτροδίων κατανεμημένων σε 64 εύκαμπτες απαγωγές ή «νήματα», καθένα από τα οποία είναι λεπτότερο από ανθρώπινη τρίχα και μπορεί να τοποθετηθεί ανεξάρτητα στον εγκέφαλο, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Neuralink.

