Σήμερα Τετάρτη στο Ιόνιο , και το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι , στη Δυτική Ελλάδα και τα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 28 με 30 βαθμούς

Την Πέμπτη λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες , κυρίως στα ορεινά Οι Άνεμοι Ν – ΝΔ 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Παρασκευή και το Σάβ/Κυρ περιορίζεται η απογευματινή αστάθεια στα Βόρεια ορεινά , οι άνεμοι Ν 3 με 5 μποφόρ , την Παρασκευή στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει την Κυριακή σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές περί τους 33 με 34 βαθμούς.

Αττική

Καιρός σήμερα. Ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 28 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά που το μεσημέρι - απόγευμα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και Θερμοκρασία: έως 26 με 27 βαθμούς.

