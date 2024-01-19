Δυνατός σεισμός, αισθητός στην Αττική σημειώθηκε στις 16:15.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,8 Ρίχτερ, με επίκεντρο 24 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κύμης, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Εύβοιας.

Σύμφωνα με την αρχική δημοσίευση του Γεωδυναμικού, το εστιακό βάθος είναι στα 14,6 χιλιόμετρα.

Δέκα λεπτά μετά τον σεισμό των 4,8 Ρίχτερ, καταγράφηκε μετασεισμός 2,4 Ρίχτερ, με επίκεντρο που μετατοπίστηκε στα 17 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κύμης,με φορά προς την Αττική.

Στις 16:33 σημειώθηκε νέος μετασεισμό, με το ίδιο επίκεντρο της αρχικής δόνησης, μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Περιπολίες γίνονται στην περιοχή από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν έχει υπάρξει κάποια αναφορά για ζημιές, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κάποια κλήση.

Πηγή: skai.gr

