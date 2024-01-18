Επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στα Εξάρχεια μετά το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο κατά της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Ομάδα αγνώστων πέταξαν δυο μολότοφ στο ιστορικό κτίριο του Πολυτεχνείου, ενώ έβαλαν φωτιά και σε δυο κάδους στην Πατησίων.

Τα άτομα που έριξαν τις μολότοφ και έβαλαν φωτιά στους κάδους μπήκαν στο χώρο του Πολυτεχνείου, όπου και παραμένουν. Σύμφωνα με πληροφορίες εκεί θα λάβουν αποφάσεις για την περαιτέρω στάση τους και τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

