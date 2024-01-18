Αλλαγή της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων για την προκήρυξη 5Κ/2023, που αφορά 775 θέσεις σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ.

Σε ανακοίνωση αναφέρει ότι, λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, η υποβολή τους διακόπτεται από σήμερα στις 15:00 και θα συνεχιστεί από τις 12 Φεβρουαρίου και ώρα 08:00 και έως τις 27 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00.

Η σχετική τροποποίηση της προθεσμίας θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή: skai.gr

