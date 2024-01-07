 Εξελέγησαν τα νέα μέλη της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης

Τα νέα μέλη της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης εξελέγησαν σήμερα, σε ειδική συνεδρίαση των περιφερειακών συμβούλων που έχουν εκλεγεί στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματοποιήθηκε στη νέα αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, στην περιοχή των Σφαγείων.

Τακτικά μέλη στη Μητροπολιτική Επιτροπή εξελέγησαν από την παράταξη «Αλληλεγγύη» του περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα οι: Διοσύνης Αβραμίδης, Θεόδωρος Αγγελίδης, Κωνσταντίνος Ανεστίδης, Όλια Βασιλάκη - Καρόζη, Δημήτρης Ευθυμιάδης, Αριστείδης Καμπανός, Θανάσης Κίκης, Θάνος Μπέγκας και Μαγδαληνή Φιλιππιάδου.

Από την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης «Πράξεις για τη Μακεδονία» του Χρήστου Παπαστεργίου εξελέγησαν οι Γιώργος Τρελλόπουλος και Σπύρος Γουγούσης, από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο επικεφαλής Σωτήρης Αβραμόπουλος και ο Κωνσταντίνος Ιντζές, από την «Αλλαγή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του Γιάννη Μυλόπουλου εξελέγη η Δήμητρα Θωμά, ενώ εξελέγη και ο επικεφαλής της παράταξης «ΣΥΝ-εργασία» Βασίλης Ρόκος.

Στην εισαγωγική τοποθέτησή του ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας χαρακτήρισε τη Μητροπολιτική Επιτροπή ως «το σημαντικότερο όργανο», λέγοντας πως αποφασίζει για όλα τα μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στους 14 δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.

«Και είναι κι ένα μεγάλο στοίχημα αυτό της μητροπολιτικότητας, το οποίο ως διοίκηση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προσπαθούμε να κερδίσουμε», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας. Υπογράμμισε δε, πως το «ζητούμενο είναι οι μητροπολιτικές περιοχές να αναβαθμιστούν ακόμη περισσότερο και κυρίως στο πεδίο των αρμοδιοτήτων», τονίζοντας πως θα «το επιδιώξουμε με τις επαφές που θα έχουμε με την κυβέρνηση, προκειμένου να διεκδικήσουμε να έχουν πιο αποφασιστικές αρμοδιότητες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.