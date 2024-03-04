Στο αρχείο, λόγω παρέλευσης της 8ετίας και κατά συνέπεια παραγραφής του αξιόποινου των πράξεων (πλημμεληματικού χαρακτήρα), τίθεται η δικογραφία για τον επεισοδιακό ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό για το Κύπελλο Ελλάδος, τον Μάρτιο του 2016, που διεκόπη όταν οπαδοί του «Δικεφάλου» εισέβαλαν στο αγωνιστικό τερέν της Τούμπας, διαμαρτυρόμενοι για τον μη καταλογισμό πέναλτι υπέρ της ομάδας τους.

Οι συνεχείς αναβολές στην εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό και η καθυστέρηση καθαρογραφής της πρωτόδικης απόφασης, με την οποία είχαν καταδικαστεί 23 άτομα, φαίνεται πως είναι οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν σε αυτήν την εξέλιξη, όπως επισημαίνουν δικηγόροι που τους εκπροσώπησαν.

Η υπόθεση εκδικάστηκε πρωτόδικα τον Δεκέμβριο του 2022, εξήμισι χρόνια αφότου τελέστηκαν τα επεισόδια, ενώ το κατηγορητήριο περιελάμβανε αρχικά 36 άτομα που κατέστησαν κατηγορούμενα ύστερα από πολύμηνες έρευνες της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης της ΕΛ.ΑΣ. Για την ταυτοποίηση πολλών εξ αυτών είχε αξιοποιηθεί υλικό από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του γηπέδου της Τούμπας.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε τελικά ένοχους 23 οπαδούς του ΠΑΟΚ και τους επέβαλε ποινές φυλάκισης από 5 έως 16 μήνες, με τριετή αναστολή. Είκοσι εξ αυτών άσκησαν έφεση ώστε να κριθούν σε δεύτερο βαθμό από το Εφετείο. Πέρασαν 14 μήνες για να καθαρογραφεί και να κατατεθεί η απόφαση, οπότε ακολούθησε ο προσδιορισμός της δευτεροβάθμιας δίκης, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης, λίγες μόλις μέρες προτού εκπνεύσει η οκταετία, με σύντμηση της προθεσμίας κλήτευσης των κατηγορούμενων εξαιτίας του κινδύνου παραγραφής.

Κατά την έναρξη της δίκης στο Εφετείο, οι συνήγοροι υπεράσπισης των 20 κατηγορουμένων υπέβαλαν ένσταση ακυρότητας της διαδικασίας, επειδή, σύμφωνα με όσα υποστήριξαν, δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη από την Ποινική Δικονομία προθεσμία κλήτευσης των κατηγορουμένων (εν προκειμένω ορίζει κατ' ελάχιστο το οκταήμερο). Οι δικαστές έκαναν δεκτή την παραπάνω ένσταση περί μη νόμιμης κλήτευσης, κηρύσσοντας απαράδεκτη τη συζήτηση.

Υπό τις παραπάνω συνθήκες, τα χρονικά περιθώρια δεν επέτρεπαν την εκ νέου εισαγωγή της υπόθεσης προς εκδίκαση από άλλο (αντίστοιχο) δικαστήριο και με άλλη σύνθεση, οπότε, όπως εξήγησαν οι συνήγοροι, κατέστη μονόδρομος να παύσει η ποινική δίωξη λόγω συμπλήρωσης της οκταετίας (εξέπνευσε στις 2 Μαρτίου).

Παράλληλα, με την απαλλαγή των ποινικών ευθυνών, αίρονται για τους 20 κατηγορούμενους οι περιοριστικοί όροι που τους είχαν επιβληθεί με την πρωτόδικη απόφαση αναφορικά με την απαγόρευση παρακολούθησης αγώνων της ομάδας τους και την ταυτόχρονη εμφάνισή τους στο αστυνομικό τμήμα (δύο ώρες πριν και δύο ώρες μετά τους αγώνες). Οι όροι αυτοί ίσχυαν έως τον προσεχή Δεκέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

