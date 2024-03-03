Ο 1ος Δρόμος Μνήμης για την τραγωδία των Τεμπών ξεκίνησε σήμερα το πρωί της Κυριακής 3 Μαρτίου 2024 στη Λάρισα, από τον Σύλλογο Δρομέων Φαλάνης και με την συναίνεση του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τέμπη 2023.

Ένα δρομικό γεγονός όπου καλούνται έμπειροι δρομείς να διανύσουν μια συγκεκριμένη απόσταση και να ακολουθήσουν ένα πρωτόκολλο το οποίο είναι σχεδόν κοινό για όλους τους αγώνες.

Οι δρομείς θα διανύσουν απόσταση 30χλμ. με σημείο εκκίνησης τον προαύλιο χώρο του εργοστασίου Ζαχάρεως, στο 2ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου και με τερματισμό στο «σημείο μηδέν» του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη, όπου θα τελεστεί τρισάγιο στην μνήμη των 57 ψυχών. Στο σημείο μηδέν θα δοθούν σε όλους λουλούδια και κεριά στην μνήμη των συνανθρώπων μας.

Φωτογραφίες: larissanet.gr

