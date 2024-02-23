Υπό κατάρρευση είναι το κτίριο ειδικού σχολείου της Γαλανόβρυσης Λάρισας όπως καταγγέλλουν εκπαιδευτικοί, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για εργαζόμενους και μαθητές.

Σύμφωνα με το ekdosi.gr το γεγονός επιβεβαιώνεται από πρόσφατο περιστατικό όταν μεγάλο σιδερένιο παράθυρο έπεσε πάνω στον προϊστάμενο του σχολείου, ο οποίος ευτυχώς δεν τραυματίστηκε από καθαρή τύχη.

Το παράθυρο έπεσε πάνω στον προϊστάμενο όταν προσπάθησε να το κλείσει και ευτυχώς εκείνη την ώρα τα παιδιά είχαν σχολάσει.

Όπως περιγράφουν οι εκπαιδευτικοί, οι μεντεσέδες που συγκρατούσαν την κάσα είχαν σκουριάσει με συνέπεια να πέσει όλη η κατασκευή.

Σημειώνεται πως οι εργαζόμενοι του σχολείου είχαν αποστείλει έγγραφο στη δημοτική αρχή στις 28-05-21 στο οποίο ανέφεραν τις ανάγκες της κτιριακής υποδομής του ειδικού σχολείου.

Το έγγραφο των εκπαιδευτικών

«Όπως καλά γνωρίζετε το Ειδικό Σχολείο εξυπηρετεί όλη την περιφέρεια Ελασσόνας, που χαρακτηρίζεται από μεγάλη και ορεινή έκταση με απομακρυσμένα χωριά. Η υποστήριξή του σε κάθε επίπεδο της λειτουργίας του είναι επιβεβλημένη προς όφελος των παιδιών με αναπηρία και των οικογενειών τους. Το Ειδικό Σχολείο είναι κτίριο της δεκαετίας του 1950, και στέγασε το Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Γαλανόβρυσης. Όταν το Σχολείο έκλεισε και μετακινήθηκε στο Δημοτικό Στεφανοβούνου, το κτίριο έμεινε ανενεργό και χρησιμοποιήθηκαν οι χώροι του από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αραδοσιβίων.

Το 2005 με τη θεσμοθέτηση και έναρξη λειτουργίας του Ειδικού Σχολείου που θα εξυπηρετούσε ανάγκες όλης της Επαρχίας, αποφασίστηκε να στεγαστεί η δομή να στεγαστεί σ΄ αυτό το κτίριο, αφού ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και κοντά στην Ελασσόνα.

Έγιναν επεμβάσεις με εσωτερικά χωρίσματα αιθουσών, διαμόρφωση χώρου για κουζίνα-τραπεζαρία και χώρου για τουαλέτες. Αργότερα περίπου το 2008-2009 έγινε η διαμόρφωση του υπογείου σε χώρο εργαστηρίου.

Ήδη από τότε και σε συνεννόηση με την τότε Δημοτική Αρχή έγιναν ενέργειες επέκτασης του κτιρίου που έμειναν ανενεργές με την είσοδό μας στη δεκαετία της κρίσης…

Σήμερα 16 χρόνια μετά την επαναλειτουργία του κτιρίου, σε καιρούς που αντιμετωπίζουμε την πανδημία COVID-19 και η περιοχή πλήγηκε σοβαρά από το σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 όπου έγινε η καταγραφή ενός μη γνωστού μέχρι τώρα ρήγματος, επισημαίνουμε σημαντικές ελλείψεις αλλά και το ίδιο σημαντικές φθορές.

Ειδικότερα αναφέρουμε :

Αντικατάσταση- αποκατάσταση και βελτίωση

Τα παράθυρα είναι παλιά και σιδερένια με τα απλά τζάμια που είναι επικίνδυνα για κάθε σχολικό περιβάλλον πόσο μάλιστα για ένα ειδικό πλαίσιο. Σας υπενθυμίζουμε τα από (α.π. 20, 13/4/2021 & α.π. 27,23/4/2019) έγγραφά μας για την αναγκαιότητα αλλαγής τους.

Τα κουφώματα δεν εφάπτονται ώστε να παρέχουν μόνωση με αποτέλεσμα να υπάρχουνε σημαντικές απώλειες θέρμανσης και διαφορές θερμοκρασίας σε διαφορετικούς χώρους.

Το πάτωμα με επικάλυψη μωσαϊκού στο χώρο του διαδρόμου, που χρησιμοποιείται ως κοινός χώρος διαλείμματος και εκδηλώσεων, έχει υποστεί καθίζηση και ρωγμές.

Τα ξύλινα πατώματα και στους χώρους των αιθουσών λόγο της κακής κατάστασής τους καλύπτονται με μοκέτες που συνάμα έχουν φθαρεί, γεγονός σημαντικής επιβάρυνσης με μικρόβια.

Οι χώροι με τις επεμβάσεις που έχουν γίνει είναι περιορισμένοι και μικροί, κάποιοι ακατάλληλοι για τη χρήση τους, όπως αυτός του γυμναστηρίου.

Απαραίτητος κρίνεται και ο έλεγχος του καυστήρα και εκσυγχρονισμός στο σύστημα θέρμανσης

Αποκατάσταση των φθορών στο εξωτερικό επίχρισμα και στα χρώματα

Επιτακτική κρίνεται διαμόρφωση του προαύλιου χώρου και της παιδικής χαράς. Ο πέτρινος αυλόγυρος θέλει υποστήριξη και Η περίφραξη δεν είναι επαρκής.

Η παλαιότητά στην κούνια και στην τσουλήθρα είναι επικίνδυνα βεβαρημένη και δεν πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας, μελέτη που έχετε ξεκινήσει μετά και από το (α.π. 3 3/2/2021) έγγραφό μας».

