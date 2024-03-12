Ένα τεράστιο πρόβλημα έχει προκύψει εδώ και μερικούς μήνες σε περιοχή εντός της πόλεως της Λάρισας και ειδικότερα στη συνοικία της Νέας Πολιτείας επί της οδού Τσιτσάνη, όπου ντουζίνες από ποντίκια καθημερινά «σουλατσάρουν» στην περιοχή αποτελώντας απειλή για τη δημόσια υγεία.

Το συγκεκριμένο οικόπεδο που βρίσκεται απέναντι από το 7ο ΕΠΑΛ, βορειοδυτικά του 15ου Γυμνασίου – Λυκείου έχει γίνει κυριολεκτικά τρυπητήρι από τις εκατοντάδες τρύπες που έχουν ανοίξει τα τρωκτικά, από όπου και πετάγονται διαρκώς βγαίνοντας και στον δρόμο, αλλά και στις γύρω περιοχές όπου υπάρχουν και τα παραπάνω σχολεία.

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν το γεγονός και ζητούν από τις αρμόδιες αρχές να επιληφθούν του θέματος, καθώς ο πληθυσμός των ποντικιών αυξάνεται δραματικά.

Ο φακός του onlarissa.gr, βρέθηκε στο σημείο και κατέγραψε το γεγονός.

