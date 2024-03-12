Μεσαίωνας στον ΟΣΕ: Σεκιούριτι σε ρόλο… τροχονόμου στις αφύλακτες διαβάσεις στον άξονα Θεσσαλονίκη – Σέρρες (Δείτε βίντεο)

Από τις 15 Δεκεμβρίου του 2023 -και παρά τις επίμονες εκκλήσεις των μηχανοδηγών- παραμένουν αφύλακτες τρεις κύριες διαβάσεις στον άξονα Θεσσαλονίκη – Σέρρες, επειδή o ΟΣΕ δεν… βρίσκει ανταλλακτικά για τους μηχανισμούς.

Δείτε το βίντεο από την αφύλακτη διάβαση:

Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των μηχανοδηγών αλλά και των επιβατών ένα χρόνο μετά τα Τέμπη εγείρει το βίντεο με επιβατική αμαξοστοιχία η οποία διέρχεται από αφύλακτη διάβαση στον άξονα Θεσσαλονίκη – Σέρρες, στο ύψος της Δοϊράνης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μηχανοδηγός μειώνει την ταχύτητα ενώ πλησιάζει προς την αφύλακτη -αλλά πολυσύχναστη κυρίως για φορτηγά- διάβαση και δευτερόλεπτα αργότερα, ένας εργαζόμενος-σεκιούριτι κατεβαίνει από το τρένο και μπαίνει σε ρόλο τροχονόμου, εξασφαλίζοντας την ομαλή διέλευση της επιβατικής αμαξοστοιχίας και ταυτόχρονα ενημερώνει τους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων να περιμένουν.

Οι μεσαιωνικές συνθήκες του ΟΣΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες στο ThessToday.gr, στον άξονα Θεσσαλονίκη – Σέρρες οι τρεις κύριες διαβάσεις παραμένουν εκτός λειτουργίας και αφύλακτες από τις 15 Δεκεμβρίου του 2023. Η αιτία είναι σύμφωνα με καταγγελίες, επειδή ο ΟΣΕ, δεν βρίσκει ανταλλακτικά για τον μηχανισμό που ενεργοποιεί το σύστημα ασφαλείας, δηλαδή να κατέβουν οι μπάρες τη στιγμή που διέρχεται η επιβατική αμαξοστοιχία. Είναι δε χαρακτηριστικό, το γεγονός ότι εδώ και τρεις μήνες και παρά τις «φωνές» των μηχανοδηγών, η εταιρία ανανεώνει διαρκώς τη διορία για τη διόρθωση του ζητήματος: Από τα τέλη Ιανουαρίου μεταφέρθηκε στις 15 Φλεβάρη, μετά στα τέλη Φλεβάρη και τώρα ενημερώθηκαν για μια νέα, άγνωστη ημερομηνία και ενώ τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά με κίνδυνο ατυχημάτων.

Ο κίνδυνος σε περίπτωση βροχής

Στο ίδιο ντοκουμέντο, διαπιστώνεται η ελάχιστη απόσταση η οποία χωρίζει την επιβατική αμαξοστοιχία με το φορτηγό. Μηχανοδηγός που εκτελεί το συγκεκριμένο δρομολόγιο εξηγεί στο ThessToday.gr ότι σε περίπτωση βροχής και εξαιτίας της ολισθηρότητας στις γραμμές, το σενάριο θα μπορούσε να ήταν τελείως διαφορετικό. «Φωνάζουμε για αυτό το ζήτημα εδώ και πόσους μήνες. Είναι μια συνηθισμένη, καθημερινή εικόνα. Πλέον, γνωρίζουμε και εμείς όσο και οι οδηγοί των φορτηγών το πώς θα κινηθούμε. Πάντα μειώνουμε ταχύτητα πριν πλησιάσουμε προς τη συγκεκριμένη διάβαση, η οποία είναι η μεγαλύτερη και πιο πολυσύχναστη στον συγκεκριμένο άξονα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ωστόσο τους κινδύνους που εγκυμονούν αυτές οι συνθήκες. «Επειδή έχουμε δει στο παρελθόν μηχανοδηγούς να μην μπορούν να ακινητοποιήσουν εγκαίρως τις αμαξοστοιχίες από το σύστημα πέδησης λόγω της ολισθηρότητας, υπάρχει ο φόβος σε περίπτωση βροχής να προκληθούν ατυχήματα. Πρέπει επιτέλους κάποιος να μας ακούσει, διότι ένα χρόνο μετά τα Τέμπη η κατάσταση στον ΟΣΕ παραμένει δραματική, ίσως χειρότερα από ό,τι ήταν πριν την τραγωδία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

