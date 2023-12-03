Σοβαρές υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα σε πυλωτή, όπως και σε υποδομές της πολυκατοικίας, προκάλεσε φωτιά που εκδηλώθηκε προχθές τα ξημερώματα σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας, σε συνοικιακό δρόμο της Λάρισας.

Η φωτιά οφείλεται σε εμπρησμό, με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας, που ερευνά την υπόθεση, να αναζητεί δύο άνδρες που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ελευθερίας» στις 2.30 προχθές τα ξημερώματα, δύο άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πήγαν στην πολυκατοικία. Ο ένας εκ των δραστών κατευθύνθηκε πεζός στην πυλωτή της πολυκατοικίας και έριξε έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε σταθμευμένο ΙΧ, στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στη μοτοσυκλέτα και διέφυγε με τον συνεργό του.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγη στο αυτοκίνητο Λαρισαίου που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις φαίνεται να αποτέλεσε τον «στόχο» της δράσης των δύο αγνώστων. Από τη φωτιά το ΙΧ επιβατικό καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ υλικές ζημιές προκλήθηκαν και σε άλλα δύο αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα εντός της πυλωτής.

Σημαντικές, σύμφωνα με μαρτυρίες, υλικές ζημιές προκλήθηκαν και σε υποδομές της πολυκατοικίας, με τη φωτιά να περιορίζεται μετά την επέμβαση πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας, χωρίς να απειληθούν ανθρώπινες ζωές. Πυροτεχνουργοί της ΕΛ.ΑΣ. εξέτασαν τον χώρο, ενώ την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας.

