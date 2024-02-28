Όσα αντίκρυσαν τα πρώτα λεπτά μετά την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη περιέγραψαν στις κάμερες ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλίας κ. Γιάννης Γούλας και ο εθελοντής διασώστης από τη Μαγνησία κ. Βασίλης Ηλιόπουλος, οι οποίοι βρέθηκαν στο μνημόσυνο για τους 57 νεκρούς που τελείται στο σημείο της τραγωδίας.

«Αυτό το οποίο είδαμε και ζήσαμε ήταν μια κόλαση. Σκηνές εξωπραγματικές. Βαγόνια το ένα πάνω στο άλλο, ο χώρος γεμάτος συντρίμμια και δε μπορούσαμε να προσεγγίσουμε» σημείωσε ο κ. Γούλας.

«Συμμετείχαμε σε όλες τις καταστάσεις για να βοηθήσουμε, σαν εθελοντές έχουμε ζησεί πολλά αλλά αυτήν την κατάσταση δεν την είχαμε ξαναδεί, οι υπηρεσίες ήταν πολύ γρήγορα εδώ»

«Ήταν απόκοσμη η εικόνα. Καμένες σάρκες, διαλυμένα σώματα, έπρεπε να βγάλουμε σωρούς από τα βαγόνια και να τους μεταφέρουμε» τόνισε ο κ. Ηλιόπουλος.

«Η χειρότερη κατάσταση για εμάς ήταν όταν έφτασαν οι συγγενείς των θυμάτων στο σημείο της τραγωδίας», είπε ο κ. Ηλιόπουλος.

