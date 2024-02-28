Στον εισαγγελέα οδηγούνται το μεσημέρι οι έξι συλληφθέντες για συμμετοχή σε τρομοκρατικές ενέργειες, οι οποίοι κατηγορούνται μαζί με άλλους τέσσερις που βρίσκονται στις φυλακές, για ένταξη και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, βομβιστικές ενέργειες και άλλα βαριά αδικήματα, με βάση την δικογραφία που σχημάτισε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία εξιχνίασε την υπόθεση.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δέκα κατηγορούμενοι δεν έχουν απασχολήσει για δράσεις που σχετίζονται με τον αντιεξουσιαστικό χώρο και οι έγκλειστοι των φυλακών είναι όλοι για ληστείες και άλλα ποινικά αδικήματα. Ωστόσο οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ τους χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα επικίνδυνους, καθώς οι τρομοκρατικές ενέργειες στις οποίες φέρονται ότι εμπλέκονται θα μπορούσαν να έχουν θύματα.

Σημειώνεται ότι οι τέσσερις έγκλειστοι των φυλακών είναι οι δύο στο Δομοκό, ένας στα Γρεβενά και ένας στη Λάρισα. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως οι δύο εκ των τεσσάρων πιθανόν να έχουν ηγετικό ρόλο ενώ οι υπόλοιποι φέρονται να ανήκαν στον εκτελεστικό βραχίονα.

Επίσης, μεταξύ των 10 είναι και δύο στρατιωτικοί και συγκεκριμένα ένας πυροτεχνουργός που υπηρετεί στην Αεροπορία και ένας οπλουργός του στρατού.

Η επιχείρηση που ξεκίνησε εχτές το πρωί και περιλάμβανε εφόδους σε δέκα τουλάχιστον οικίες και έρευνες σε δύο σωφρονιστικά καταστήματα έβγαλε «λαβράκι», καθώς κατάφεραν να εξιχνιάσουν πέντε περιπτώσεις επιθέσεων ανάμεσά τους και του παγιδευμένου με εκρηκτική ύλη φακέλου στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Το επόμενο βήμα των έμπειρων αξιωματικών της αντιτρομοκρατικής είναι να χαρτογραφήσουν τον ρόλο που είχε ο κάθε ένας από τους συλληφθέντες στις τρομοκρατικές επιθέσεις.

Οι πέντε περιπτώσεις που εξιχνιάστηκαν είναι:

1)αποστολή παγιδευμένου με εκρηκτική ύλη φακέλου στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ο οποίος βρέθηκε την 12-02-2024,

2) έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε υποκατάστημα τράπεζας στα Πετράλωνα την 25-01-2024,

3) έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού την 13-11-2023 σε κτιριακό συγκρότημα στην Κηφισιά, όπου στεγάζεται εταιρεία,

4) ρίψη χειροβομβίδας την 08-07-2023 σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας σωφρονιστικού υπαλλήλου, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στο Χαϊδάρι και

5) ρίψη χειροβομβίδας και έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού την 24-06-2023 σε αυλή οικίας στη Λάρισα.Ε

Πηγή: skai.gr

