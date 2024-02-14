Αύριο Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι στη Νίκαια της Λάρισας θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη πανελλαδική συνεδρίαση των εκπροσώπων των μπλόκων από όλη την Ελλάδα μετά την συνάντηση που είχε χθες η επιτροπή των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου ενώ την ίδια ώρα προχωράνε σε νέες κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς εθνικών οδών.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες ξεχωριστή σύσκεψη αναμένεται να πραγματοποιήσουν αύριο, Πέμπτη οι αγρότες της Χαλκιδικής στη Σίνδο προκειμένου να λάβουν αποφάσεις για τα επόμενα βήματά τους.

Σήμερα, στις 17.00 το απόγευμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη στον Πλατύκαμπο, όπου και θα υπάρξει ενημέρωση και συζήτηση, από τα μέλη της επιτροπής που βρέθηκαν στην Αθήνα και συνάντησαν τον πρωθυπουργό.

«Δεν είμαστε ικανοποιημένοι» λένε οι αγρότες

«Χθες στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό δεν δόθηκαν λύσεις», δήλωσε το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ ο εκπρόσωπος της 15μελούς επιτροπής των αγροτών στη Θεσσαλία, κ. Τζέλλας και πρόσθεσε πως οι αγρότες θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους με κάθοδο στην Αθήνα και κλείσιμο των Εθνικών Οδών.

«Νομίζω ότι όποιος διαβάσει τα αιτήματα που καταθέσαμε και τις απαντήσεις της κυβέρνησης, δεν θα μπορέσει να βγάλει κάτι θετικό, πέρα από το ρεύμα - το οποίο βέβαια δεν ισχύει για όλους τους αγρότες».

«Ουσιαστικές λύσεις και απαντήσεις δε δοθήκαν χθες, εμείς θέλουμε η κυβέρνηση να καταλάβει το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, όχι όμως στα λόγια, στις πράξεις», τόνισε

Την δυσαρέσκειά του για τις αποφάσεις της κυβέρνησης εξέφρασε και ο Σωκράτης Αλειφτήρας, Εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ανέφερε ότι κάθε άλλο παρά ευχαριστημένοι είναι οι καλλιεργητές με τα πρόσθετα μέτρα στήριξης από την Κυβέρνηση.

«Η επιλογή «Αθήνα» είναι μονόδρομος ανέφερε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι πρόκειται για «ένα δύσκολο εγχείρημα, δεν μπορεί να στηριχθεί από ένα μπλόκο, χρειάζεται οργάνωση και συμμετοχή από όλα τα μπλόκα, αλλά η κάθοδος με τρακτέρ στην Αθήνα είναι μονόδρομος».

Νέα μπλόκα από τους αγρότες

Την ίδια ώρα, τα τρακτέρ παραμένουν στους δρόμους και οι αγρότες συνεχίζουν τα μπλόκα τους. Νωρίς το μεσημέρι οι αγρότες στο Αγρίνιο έστησαν μπλόκο με τα τρακτέρ τους στην παλιά Εθνική οδό Αντιρρίου - Ιωαννίνων.

Τη συνέχιση των κινητοποιήσεων και το κλείσιμο της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας αποφάσισαν οι αγρότες του μπλόκου της Ανθήλης στη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 12:00 το μεσημέρι της Τετάρτης, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Λίγο μετά τις 13:00 αγρότες του μπλόκου ανέβηκαν στην εθνική οδό και η κίνηση γίνεται από παρακαμπτήριες οδούς με τη βοήθεια της αστυνομίας.

Ανάλογη κίνηση θα πραγματοποιήσουν στις 16:00 και οι αγρότες του μπλόκου στη Σκάλα Αταλάντης.

Νωρίτερα, οι αγρότες προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του κόμβου του Μεγαλοχωρίου στα Τρίκαλα.

«Δεν υπάρχουν άλλα δημοσιονομικά περιθώρια», λέει η κυβέρνηση

Πάντως από την πλευρά της η κυβέρνηση διαμηνύει ότι δεν υπάρχουν άλλα δημοσιονομικά περιθώρια. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενεργείας, Θεόδωρος Σκυλακάκης ήταν κατηγορηματικός: «Δεν υπάρχει ίχνος δημοσιονομικού χώρου από εδώ και πέρα για την περίπτωση των αγροτών. Ανοιχτός διάλογος μπορεί να υπάρχει πάντα, αλλά με ανοιχτούς δρόμους».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Κελέτσης μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα: «Από την πλευρά της κυβέρνησης έχει γίνει ξεκάθαρο ότι έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια των οποιωνδήποτε παροχών προς την πλευρά των αγροτών, υπό την έννοια ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο και τα οικονομικά της χώρας είναι συγκεκριμένα, είναι στενά», επισημαίνοντας ότι πάντα οι πόρτες του υπουργείου είναι ανοιχτές για διάλογο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.