Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλειος Διαμαντόπουλος, ιδιοκτήτης και πρόεδρος της εταιρείας «Ήλιος Μπαχαρικά». Το θάνατο του Βασίλη Διαμαντόπουλου, γνωστοποίησε η εταιρεία με ανάρτησή της στο Instagram. Ο Βασίλης Διαμαντόπουλος έφυγε από τη ζωή χθες, Τρίτη 13 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 97 ετών.

Η εταιρεία «Ήλιος Μπαχαρικά» ιδρύθηκε από την οικογένεια Διαμαντοπούλου στον Πειραιά, το 1919.

Στην ανάρτηση της οικογένειας επισημαίνεται:

«Με βαθιά θλίψη και οδύνη, σήμερα ανακοινώνουμε την απώλεια του αγαπημένου μας Βασίλειου Διαμαντόπουλου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών.

Ο Βασίλειος Διαμαντόπουλος όχι μόνο ήταν ένα αγαπημένο μέλος της οικογένειάς μας, αλλά και ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της εταιρείας "Ήλιος Μπαχαρικά". Ο αγαπημένος μας Βασίλειος Διαμαντόπουλος ήταν μια προσωπικότητα αγαπητή σε όλους όσους τον γνώρισαν και θα μείνει αξέχαστος για την αγάπη, την ευγένεια και τη γενναιοδωρία του.

Η απώλεια του αφήνει ένα κενό στις καρδιές μας και στην εταιρεία μας που δεν μπορεί να γεμίσει.

Ο ίδιος προσέφερε όχι μόνο τον επαγγελματισμό του στην επιχείρηση, αλλά και το πάθος και την δέσμευσή του για την ανάπτυξη και την ευημερία του κάθε ατόμου στον οργανισμό μας.

Θα τιμήσουμε τη μνήμη του Βασιλείου Διαμαντόπουλου και το έργο του στην εταιρεία μας με αφοσίωση στην συνέχιση της αποστολής του».

Πηγή: skai.gr

