Το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας απέρριψε την προσφυγή του τέως περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού με την οποία ζητούσε να μην συσχετιστεί η ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί εναντίον του για τις χωματουργικές εργασίες και το μπάζωμα στο σημείο του δυστυχήματος, λίγες ώρες μετά την μοιραία σύγκρουση, με την κύρια υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο τέως περιφερειάρχης θα απολογηθεί στον Εφέτη Ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση και αναμένεται να δικαστεί μαζί με όλους τους κατηγορούμενους στην μεγάλη δίκη που προβλέπεται να ξεκινήσει στη Λάρισα το ερχόμενο Φθινόπωρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.