Το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας, στα πλαίσια του Κοινωνικού του έργου: «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ ΧΩΡΙΑ. Πάντα δίπλα στον άνθρωπο, όπου κι’ αν βρίσκεται», διοργανώνει και υλοποιεί ΔΩΡΕΑΝ πλήρη καρδιολογικό έλεγχο στα Καρδάμυλα και στον Βολισσό της Χίου.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί στα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία των περιοχών, στις 22, 23, 25 και 26 Απριλίου, με την Επιστημονική Συνδρομή του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο» και περιλαμβάνει: Triplex καρδιάς, ηλεκτροκαρδιογράφημα και μέτρηση αρτηριακής πίεσης.

«H κοινωνική δράση του ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. εστιάζει πάντα στην πρόληψη, αναδεικνύοντας τη σημασία του τακτικού καρδιολογικού ελέγχου, ειδικά για τους συνανθρώπους μας που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και δεν έχουν τακτική πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση της καρδιαγγειακής τους υγείας.

Φέτος, είναι η 3η χρονιά που το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας συνεχίζει δυναμικά την συγκεκριμένη Κοινωνική του Δράση, με στόχο να «επισκεφθεί» όσες περισσότερες απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας είναι δυνατόν!» αναφέρει το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας.

