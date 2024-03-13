Μια οχιά έκανε βόλτες το πρωί της Τετάρτης (13/3) σε σπίτι στον Αφανό Λαμίας.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εξοικειωμένος με τη φύση, φρόντισε να απομακρύνει το φίδι, με το συγκεκριμένο είδος να είναι και επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Ωστόσο, όπως είπε στο LamiaReport ποτέ η οχιά δεν επιτίθεται σε άνθρωπο εκτός και αν νοιώθει ότι απειλείται ή την πατήσεις όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές στα χωράφια όπου κρύβεται εξαιρετικά.

(Δείτε πως δεν ξεχωρίζει δίπλα στη γλάστρα)

Ο καλός καιρός, σχεδόν όλο το χειμώνα, είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο στα φυτά, τα οποία άνθισαν πριν καλά καλά μπει η Άνοιξη, αλλά και στα ζώα που πέφτουν σε χειμερία νάρκη. Συνήθως «ξυπνάνε» αρχές Απριλίου, ωστόσο ήδη από το πρώτο μισό του Μαρτίου φίδια κάνουν βόλτες στις αυλές.

Ορισμένα φίδια στην Ελλάδα θεωρούνται απειλούμενα είδη (όπως η μικρή οχιά). Είναι ωφέλιμα για την φύση και για τις ανθρώπινες κοινωνίες καθώς τρέφονται με ποντίκια και αρουραίους, για αυτό καλύτερα να φροντίζουμε ώστε να μην πλησιάζουν στα σπίτια μας (καθαρισμοί οικοπέδων από χόρτα και σκουπίδια). Δυστυχώς επειδή πολλοί δε γνωρίζουν τη χρησιμότητά τους, αλλά και το γεγονός ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ακίνδυνα και προσπαθούν να τα σκοτώσουν, ευνοώντας έτσι την ύπαρξη άλλων βλαβερών ζώων.

