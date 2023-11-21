Συνέδριο με θέμα «η Ελλάδα σε Παγκόσμια Προοπτική» διοργανώνεται στις 25 Νοεμβρίου στην Αθήνα.

Ο πρόεδρος του Κόμβου, καθηγητής Άγγελος Χανιώτης, θα παρουσιάσει τον Κόμβο, τον σκοπό και τις δράσεις του. Θα ακολουθήσει συζήτηση επί των πρώτων δράσεων, που περιλαμβάνει τρείς ενότητες:

Επιστήμη: Ένα δίκτυο του Παγκόσμιου Ελληνισμού

Δομές συνέργειας Υγείας-Βιοτεχνολογίας-Οικονομίας στην Ελλάδα: Μαθήματα του παρελθόντος-Σχέδια του μέλλοντος

ΕΝ.Ν.ΟΙ.Α.: ΕΝδυνάμωση των ελληνικών Νοικοκυριών στις ΟΙκονομικές Αποφάσεις τους

Στο συνέδριο εργασίας, εκτός από τα εταιρικά μέλη του Κόμβου, συμμετέχουν εκπρόσωποι εταιρειών και οργανισμών, όπως η Accenture Greece, ActionAid Greece, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Endeavor Greece , HBio Cluster , Orgenesis Inc., Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Πάντειο Πανεπιστήμιο κ.α.

Το Συνέδριο αυτό θα προετοιμάσει το έδαφος για την ανάληψη πρωτοβουλιών στους άξονες των θεμάτων που αποτελούν κεντρικούς στόχους της αποστολής του Κόμβου.

Η εκδήλωση (μετά την Γενική Συνέλευση) θα είναι ελεύθερη στο κοινό, με υποχρεωτικές κρατήσεις μέσω του ιστότοπου του Κόμβου. Όσοι δεν έχουν την δυνατότητα της φυσικής παρουσίας, θα μπορούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση διαδικτυακά, μέσα από το κανάλι του Κόμβου, στο YouTube.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Τράπεζας, στο Μέγαρο Καρατζά, στην Αθήνα, Αιόλου 82-84, ώρα 17:00-20:30.

Μέγας χορηγός της εκδήλωσης είναι η τράπεζα Πειραιώς.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της εκδήλωσης

