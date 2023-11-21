Καταδικάστηκε και ο τελευταίος κατηγορούμενος σε υπόθεση ασέλγειας 10χρονου κοριτσιού από τη Θεσσαλία

Με την καταδίκη ενός 51χρονου σήμερα υπηκόου Αλβανίας, έπεσε η αυλαία υπόθεσης αποπλάνησης κατά ανήλικου κοριτσιού το 2009 σε χωριό της δυτικής Θεσσαλίας, με 37 ακόμη κατηγορούμενους, η πλειοψηφία των οποίων έχει καταδικαστεί.

Η υπόθεση έγινε το 2009 σε χωριό της Καρδίτσας και οι 38 κατηγορούνταν ότι ασελγούσαν σε βάρος ενός κοριτσιού, που τότε ήταν ηλικίας 10 χρονών με περιορισμένη αντιληπτική ικανότητα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κοριτσάκι αναγκαζόταν να εκδίδεται σε γειτονικά χωριά της περιοχής κατοικίας της, έναντι αμοιβής, που κρατούσαν κάποιοι από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι την προωθούσαν, απειλώντας την ότι θα το μάθει ο πατέρας της και θα ανεβάσουν στο διαδίκτυο φωτογραφίες και βίντεο, οπότε το κορίτσι υπέκυπτε.

Σε δικαστήριο που έγινε στη Λάρισα το 2012, 23 άτομα είχαν καταδικαστεί (για αποπλάνηση, ασέλγεια, σωματεμπορία και χρήση ναρκωτικών κατά περίπτωση) σε ποινές κάθειρξης από 38 χρόνια η ανώτερη μέχρι 37 μήνες η πιο μικρή, ενώ η κοπέλα, που σήμερα είναι 28 ετών, παντρεμένη και μητέρα παιδιών, εμφανίστηκε σε μια δίκη στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας το 2018 και είχε καταθέσει ότι προσπαθεί να ξεχάσει τον εφιάλτη που έζησε.

Το ΜΟΔ Βόλου χθες, καταδίκασε έναν υπήκοο Αλβανίας, 37 χρονών τότε, ο οποίος βρισκόταν στην χώρα του, είχε διαφύγει της σύλληψης για να δικαστεί με τους άλλους 37 κατηγορούμενους που εμπλεκόταν στην υπόθεση. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα συνελήφθη και χθες δικάστηκε για την πολύκροτη υπόθεση.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι είχε εμπλοκή στην υπόθεση, αλλά δεν έπεισε δικαστές και ενόρκους, κρίθηκε ένοχος, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 8 ετών με ομόφωνη απόφαση και θα οδηγηθεί στη φυλακή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.