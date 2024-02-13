Μεγάλη κινητοποίηση αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης του Πύργου με τους αγρότες να έχουν φέρει τα τρακτέρ του στηνκεντρικής πλατεία.

Οι αγρότες με τρακτέρ έχουν ανέβει πάνω την κεντρική πλατεία του Πύργου μπροστά από το Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο και καλούν όλον τον κόσμο στις δυναμικές κινητοποιήσεις τους.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, οι αγρότες πέταξαν φρούτα, λαχανικά, σιτηρά και γάλα μπροστά στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Παράλληλα απευθύνουν κάλεσμα σε όλους τους αγρότες της Ηλείας για ενίσχυση του μπλόκου τους στην Αγ. Γεωργίου.

