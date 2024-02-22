Κυβέρνηση και αγρότες επανακαθορίζουν την στάση τους - Οι τακτικές και τα επόμενα βήματα

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Με τους αγρότες να σχεδιάζουν την «επόμενη μέρα» των κινητοποιήσεών τους και έχοντας περάσει το σκόπελο της πρωτοφανούς καθόδου των αγροτών στο κέντρο της Αθήνας χωρίς εκτροχιασμούς και έκτροπα, η κυβέρνηση τηρεί στάση αναμονής έναντι των επόμενων κινήσεων.

Προς ώρας, η τακτική των χαμηλών τόνων και της κατανόησης, που τηρήθηκε έναντι των αιτημάτων και των κινητοποιήσεων των αγροτών, εκτιμάται ότι έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα, μη οξύνοντας το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών και συγκρατώντας τυχόν κλιμάκωση ή γενικευμένη συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Προβάλλοντας τη θέση ότι τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια, αλλά προς ώρας δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για περαιτέρω μέτρα στήριξης, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι λειτούργησε κατευναστικά ακόμη και έναντι των πιο «αντιδραστικών φωνών» και όπως όλα δείχνουν, αυτή η στάση θα εξακολουθήσει και το επόμενο διάστημα.

Όπως ήδη άλλωστε, φωτογράφισε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός στην πρόσφατη συνέντευξή του στο STAR, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να «εξαργυρώσει» αντίστροφα την πίεση που δέχεται από τον αγροτικό κόσμο, μεταφέροντας με τη σειρά της αυτή την πίεση προς τις Βρυξέλλες. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να αξιοποιήσει τις αντιδράσεις των αγροτών για τη νέα ΚΑΠ, οι οποίες συμπίπτουν και με τις αντίστοιχες κινητοποιήσεις και πιέσεις αγροτών και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ώστε να εκκινήσει μια νέα συζήτηση για την ρεαλιστική αναπροσαρμογή της.

Στο εσωτερικό πεδίο πάντως, την αποφυγή εντάσεων και κλιμάκωσης της κρίσης μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών βοηθάει και η ήπια στάση που τηρούν οι αγρότες, οι οποίοι διαπίστωσαν και κατά την παρουσία τους στο μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο της Αθήνας, ότι η αποφυγή εντάσεων και ακραίων μορφών αντίδρασης κρατά στο πλάι τους τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινής γνώμης, εξασφαλίζοντας την αποδοχή και τη νομιμοποίηση των κινητοποιήσεών τους.

Το επόμενο ορόσημο, όμως μόνο για τους θεσσαλούς αγρότες, οι οποίοι αποτελούν μία ξεχωριστή περίπτωση λόγων της ολικής καταστροφής που υπέστησαν από το χτύπημα της κακοκαιρίας "Daniel" αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, οπότε και πιθανότατα την επόμενη Δευτέρα ή Τρίτη θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση των Θεσσαλών αγροτών με τον πρωθυπουργό, ο οποίος απουσιάζει σε επίσημο ταξίδι στην Ινδία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δεχτεί το αίτημά τους για χωριστή συνάντηση με τους Θεσσαλούς κατά τη συνάντηση που είχε την προηγούμενη Τρίτη με τα μέλη της 15μελούς επιτροπής της πανελλαδικής των μπλόκων στο Μέγαρο Μαξίμου.

