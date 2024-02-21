Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Σταυρούλας από την Κυψέλη που αγνοείται από τέλη Αυγούστου .
Σύμφωνα με πληροφορίες τις τελευταίες ώρες οι Αρχές εξετάζουν αν πτώμα που είχε εντοπιστεί 3 ημέρες μετά την εξαφάνιση της στον Πόρο, ανήκει στην 53χρονη Σταυρούλα.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ήδη έχει δώσει δείγμα dna ο πατέρας της και αναμένονται τα αποτελέσματα προκειμένου να διαπιστωθεί αν η σορός ανήκει στην αγνοούμενη.
Η 53χρονη Σταυρούλα αγνοείται από τον περασμένο Αύγουστο όταν μια μέα έφυγε από το σπίτι της στην Κυψέλη χωρίς να δώσει έκτοτε σημείο ζωής.
