ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 28 Φεβρουαρίου - Τι διεκδικεί

Με κεντρικό σύνθημα «οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους-αυξήσεις μισθών, για να ζούμε με αξιοπρέπεια», η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη απεργία στις 28 Φεβρουαρίου 2024, μαζί με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, καθώς Εργατικά Κέντρα και ομοσπονδίες του ιδιωτικού τομέα έλαβαν αποφάσεις για απεργία την ίδια μέρα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί τα εξής:

«- Οριζόντια αύξηση 10% στους μισθούς των εργαζομένων στο Δημόσιο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν στοιχειωδώς η ακρίβεια και ο πληθωρισμός.

- Επαναφορά εδώ και τώρα των δώρων.

- Συλλογικές Συμβάσεις για τους μισθούς.

- Κατάργηση του μισθολογικού παγώματος της διετίας 2016-2017.

- Κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ της ανεργίας.

- Αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ.

- Αύξηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας.

- 'Αμεση στελέχωση με μόνιμους υπαλλήλους όλων των κρίσιμων δημόσιων φορέων και αναβάθμιση όλων των αναγκαίων υποδομών».

Η συγκέντρωση θα γίνει στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 π.μ..

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

