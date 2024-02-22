Ακόμη πιο εύκολες και γρήγορες οι μεταβιβάσεις ακινήτων

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ακόμη πιο εύκολες και χρονικά σύντομες γίνονται οι αγοραπωλησίες ακινήτων μετά την απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, σύμφωνα με την οποία στο Κτηματολόγιο και το σύστημα του Ψηφιακού Φακέλου Ακινήτων προστίθενται μια σειρά διαδικτυακών υπηρεσιών που γλιτώνουν χρόνο και χρήμα για πολίτες και συμβολαιογράφους.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση διασυνδέονται στο σύστημα:

-Η χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας για τις ανάγκες του φακέλου ακινήτων

-Η ασφαλιστική Ενημερότητα από τον ΕΦΚΑ

-Η e-Μεταβίβαση από το Ελληνικό Κτηματολόγιο

-Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

-Τα στοιχεία ακινήτων από Περιουσιολόγιο και Μισθωτήρια/Στοιχεία για Ψηφιακό Φάκελο Ακινήτων από ΑΑΔΕ

-Η υπηρεσία αποστολής SMS μηνυμάτων

-Οι πληροφορίες φορολογικού μητρώου από ΑΑΔΕ

-Τα στοιχεία δελτίων αστυνομικής ταυτότητας

-Τα πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης

-Το μητρώο επικοινωνίας Πολιτών

-Η αυθεντικοποίηση Χρηστών οAuth 2.0

