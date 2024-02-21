Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στο Σύνταγμα οι μελισσοκόμοι την Πέμπτη - Πώς θα φτασουν

Μετά τους αγρότες και οι μελισσοκόμοι δίνουν ραντεβού για αύριο στην πλατεία Συντάγματος

Μελισσοκομοι

Στο Σύνταγμα έχουν δώσει ραντεβού το απόγευμα της Πέμπτης οι μελισσοκόμοι από όλη την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα μετεδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο Χρήστος Στρατουλάκος στις 4 τα ξημερώματα θα ξεκινήσουν οι μελισσοκόμοι από την Πάτρα και αναμένεται να υπάρξει συνάντηση με τους μελισσοκόμους της Αιτωλοακαρνανίας στο Ρίο. Έπειτα θα συναντηθούν όλοι οι μελισσοκόμοι της Πελοπόννησο στον Ισθμό της Κορίνθου γύρω στις 6 το πρωί και έπειτα θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία με αυτοκίνητα και λεωφορεία προς την πλατεία Συντάγματος. Εκεί θα παραμείνουν μέχρι αργά το βράδυ 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σύνταγμα διαμαρτυρία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark