Στο Σύνταγμα έχουν δώσει ραντεβού το απόγευμα της Πέμπτης οι μελισσοκόμοι από όλη την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα μετεδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο Χρήστος Στρατουλάκος στις 4 τα ξημερώματα θα ξεκινήσουν οι μελισσοκόμοι από την Πάτρα και αναμένεται να υπάρξει συνάντηση με τους μελισσοκόμους της Αιτωλοακαρνανίας στο Ρίο. Έπειτα θα συναντηθούν όλοι οι μελισσοκόμοι της Πελοπόννησο στον Ισθμό της Κορίνθου γύρω στις 6 το πρωί και έπειτα θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία με αυτοκίνητα και λεωφορεία προς την πλατεία Συντάγματος. Εκεί θα παραμείνουν μέχρι αργά το βράδυ

