Κυπαρισσία: Φυλάκιση δύο ετών σε 62χρονο που παρενόχλησε 8χρονο

Σε ποινή φυλάκισης δύο χρόνων με την έφεση να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα καταδικάστηκε χθες ερήμην του από το δικαστήριο Κυπαρισσίας ο 62χρονος από το Μουζάκι Τριφυλίας, που κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 8χρονου αγοριού.

Η απόφαση αναμένεται πλέον να κοινοποιηθεί στο Α.Τ. Γαργαλιάνων, προκειμένου να εντοπιστεί ο 62χρονος και να οδηγηθεί στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του.

Πιο συγκεκριμένα, ο 62χρονος συνελήφθη το περασμένο Σάββατο, καθώς η μητέρα του 8χρονου κατήγγειλε ότι αφού έπεισε το παιδί να πάει στο σπίτι του προκειμένου να του πάει καφέ, επιχείρησε να το φιλήσει στο στόμα.

Το παιδί αντέδρασε αμέσως και έφυγε ενημερώνοντας παράλληλα τους γονείς του για όσα έγιναν, οι οποίοι με τη σειρά τους ενημέρωσαν το Α.Τ. Γαργαλιάνων.

Μετά τη σύλληψή του ο 62χρονος οδηγήθηκε τη Δευτέρα στο αυτόφωρο, επειδή όμως δεν είχε δικηγόρο ζήτησε προθεσμία και ορίστηκε νέα δικάσιμος για χθες, ενώ αφέθηκε ελεύθερος. Ωστόσο χθες δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και δικάστηκε ερήμην του.

Μάλιστα στο δικαστήριο υπήρξε και άλλη μαρτυρία ότι είχε εκδηλώσει συμπεριφορές λεκτικής σεξουαλικής παρενόχλησης και προς άλλα ανήλικα παιδιά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.