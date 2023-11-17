Λογαριασμός
Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα που επέβαινε στη λέμβο και η οποία βυθίστηκε ανοιχτά του Αγαθονησίου

Συνολικά έχουν διασωθεί 18 μετανάστες άτομα από το λιμενικό

Εντοπίστηκαν από το λιμενικό σώμα οι δύο αγνοούμενοι που επέβαιναν στη λέμβο με μετανάστες που βυθίστηκε νοτιανατολικά του Αγαθονησίου.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, πρόκειται για μία γυναίκα που είναι καλά στην υγεία της, ενώ άλλη μία γυναίκα περισυνελέγη από τη θαλάσσια περιοχή χωρίς τις αισθήσεις της.

Από το συμβάν έχουν διασωθεί συνολικά 18 άτομα τα οποία θα μεταφερθούν στη Σάμο. Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι ανατολικοί 4 μποφόρ

