Εντοπίστηκαν από το λιμενικό σώμα οι δύο αγνοούμενοι που επέβαιναν στη λέμβο με μετανάστες που βυθίστηκε νοτιανατολικά του Αγαθονησίου.
Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, πρόκειται για μία γυναίκα που είναι καλά στην υγεία της, ενώ άλλη μία γυναίκα περισυνελέγη από τη θαλάσσια περιοχή χωρίς τις αισθήσεις της.
Από το συμβάν έχουν διασωθεί συνολικά 18 άτομα τα οποία θα μεταφερθούν στη Σάμο. Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι ανατολικοί 4 μποφόρ
- Παρατείνεται η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της «Κιβωτού του Κόσμου» με πρόεδρο την κ. Αλεξάνδρα Μαρτίνου
- Για τις 9 Σεπτεμβρίου 2024 αναβλήθηκε από το ΜΟΕ η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη
- Αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο ΣΚΑΪ: Διάρρηξη σε κεντρικό κατάστημα της Λ. Κηφισίας - Σε 2,5 λεπτά άνοιξαν το μαγαζί και άρπαξαν 70 κινητά και τάμπλετ
