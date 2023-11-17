Εντοπίστηκαν από το λιμενικό σώμα οι δύο αγνοούμενοι που επέβαιναν στη λέμβο με μετανάστες που βυθίστηκε νοτιανατολικά του Αγαθονησίου.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, πρόκειται για μία γυναίκα που είναι καλά στην υγεία της, ενώ άλλη μία γυναίκα περισυνελέγη από τη θαλάσσια περιοχή χωρίς τις αισθήσεις της.

Από το συμβάν έχουν διασωθεί συνολικά 18 άτομα τα οποία θα μεταφερθούν στη Σάμο. Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι ανατολικοί 4 μποφόρ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.